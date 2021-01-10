　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蓬佩奧取消美台交流限制「鐵定激怒」北京　外媒：象徵意義居多

▲▼外媒報導。（圖／翻攝自外媒）

▲《衛報》此聲明會激怒北京當局。（圖／翻攝自外媒）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9日宣布，取消美台交往限制，成為總統川普卸任前的大禮。外媒分析指出，此舉象徵意義多過於實際效果，但仍會激怒中國大陸，北京和華府的關係也會更加緊張。

蓬佩奧在聲明中指出，台美過去的交流有著繁複的內部限制，「美國政府為了安撫北京的共產黨政權，單方面採取這些限制，今天我宣布，我正在移除所有這些自我審查的限制。」BBC指出，此舉會激怒中國大陸，北京和華府的關係也會更加緊張。《法新社》同樣認為，這項聲明的象徵意義大於實際效果，且肯定會激怒中國大陸。

根據《衛報》報導，原本台美雙方互動交流的指導方針非常嚴格，如今鬆綁也並非意料之外，因為在《台灣保證法》中的國會意見就有提到，建議檢視國務院對台交往準則，要求在法案生效後180天內，國務卿向參眾兩院外交委員會提交報告，包括對國務院指導對台關係文件的檢討結果與對台交往準則更新版本。

《路透社》指出，美國和全球絕大多數的國家一樣，和台灣並沒有官方關係，但在川普執政期間加強了對台灣的支持度，透過軍售和立法來幫助台灣應付來自中國大陸的龐大壓力，這也讓中美之間的緊張關係加劇。

CNN表示，美國在一中政策下和台灣保持非官方的關係，同時根據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）持續對台軍售；如今蓬佩奧的聲明將從根本上改變華府和台灣的關係，但預計也會激怒北京。

►美中緊張！國務卿宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制
►川普趕卸任前急派「美駐UN大使」訪台！前AIT處長直言：時機很糟
►宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
丈夫月入9萬8妻逼「給我管」遭拒　支出曝光逆轉了
冷空氣沒完沒了！寒流周一又來探5度可望下雪　周末再一波
真理大學2次換鎖封館「拿不到講稿」　張良澤還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭斯確定出席拜登就職　不排除放大絕「讓川普下台」！助政權移交

海邊釣魚抓到「謎樣生物」張大嘴巴超猙獰！　他查資料驚覺：好險

台美關係更緊密！蓬佩奧取消交流限制　知情人士曝：反映合作現況

印尼證實：墜機現場「發現屍塊」急投入潛水部隊！　殘骸位置曝光

蓬佩奧取消美台交流限制「鐵定激怒」北京　外媒：象徵意義居多

新冠疫情漸趨緩！南韓單日增665例...政府研擬「重啟」補習班

電力傳輸系統故障　巴基斯坦全國陷入一片漆黑

美FBI再捕2川粉！國會暴亂「牛角男」自首　他拿走議長講台落網

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出！　音樂超嗨她當場熱舞

英變種病毒美國擴散「8州63病例」　佛奇：實際散播情況可能更廣

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

彭斯確定出席拜登就職　不排除放大絕「讓川普下台」！助政權移交

海邊釣魚抓到「謎樣生物」張大嘴巴超猙獰！　他查資料驚覺：好險

台美關係更緊密！蓬佩奧取消交流限制　知情人士曝：反映合作現況

印尼證實：墜機現場「發現屍塊」急投入潛水部隊！　殘骸位置曝光

蓬佩奧取消美台交流限制「鐵定激怒」北京　外媒：象徵意義居多

新冠疫情漸趨緩！南韓單日增665例...政府研擬「重啟」補習班

電力傳輸系統故障　巴基斯坦全國陷入一片漆黑

美FBI再捕2川粉！國會暴亂「牛角男」自首　他拿走議長講台落網

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出！　音樂超嗨她當場熱舞

英變種病毒美國擴散「8州63病例」　佛奇：實際散播情況可能更廣

「零下14度」沒有勞動就沒有電　鄭明典解密玉山氣象站觀測員日常

大補強後下一步　教士與塔提斯討論10年延長合約

不爽前女友…新竹渣男「露臉激情片」上傳Pornhub！她被看光崩潰

《尹Stay》奶奶好會演！新片奪美國7女配角獎...搶進奧斯卡呼聲高

南投版太魯閣！八通關古道賞雲龍瀑布　穿梭懸崖峭壁間超驚險

仁義潭水庫3公里長堤驚見轎車闖入...還掛著垃圾袋！水公司曝真相

稀有乾肉骨茶煲！板橋正宗馬國美食　清甜湯頭還能無限續

Honda新世代HR-V現身歐洲路測中　日規車型預計4月正式亮相

稻草迷宮探險拍美照！雲林免費新景點　還有浪漫金字塔＋稻草人

俄羅斯馬戲團搬進台北！美麗華「大耳查布氣墊樂園」1/22開放

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

印尼波音737失聯　找到殘骸了

新冠6月結束　蘆筍占卜師曝2021大事多　

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出

「坐好友身上搖」知名女星19秒外遇片瘋傳

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

淋巴癌晚期確診新冠後「腫瘤竟然消失」

印尼證實了　波音737已墜毀

非洲「超兇狠」儀式　贏家才可娶妻

印尼班機墜毀「21秒墜3300m」失事可能3原因曝

WHO調查團赴中調查又受阻！譚德塞「罕見批評」

更多熱門

相關新聞

美台接觸限制取消　羅致政：打開官方互動的各種可能

美台接觸限制取消　羅致政：打開官方互動的各種可能

美國總統川普卸任倒數11天，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）美東時間9日宣布，移除所有美國與台灣官方接觸的限制。對此，民進黨國際事務部主任、立委羅致政今天表示，美方取消對台交往準則，等於打開台美官方互動的各種可能，更讓美方行政官僚不再綁手綁腳，可以大膽推動對台關係。

美FBI再捕2川粉！國會暴亂「牛角男」自首

美FBI再捕2川粉！國會暴亂「牛角男」自首

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

翻修嚇爆！牆上卡嬰骸　小手超明顯

翻修嚇爆！牆上卡嬰骸　小手超明顯

關鍵字：

美台關係台美關係Mike Pompeo蓬佩奧北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

莫彩曦：台灣10度以下比美國還冷　

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

丈夫月入9萬8！妻逼上繳遭拒：養小三？

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

百萬網紅「拉布條下跪」求婚迪麗熱巴！

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面