新冠疫情漸趨緩！南韓單日增665例...政府研擬「重啟」補習班

▲首爾車站廣場前設置臨時篩檢所，近期南韓疫情有逐漸減緩趨勢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在進入冬季後掀起第3波全國性流行潮，然而隨著當局連續一個多月實施高強度的防疫措施，單日病例新增速度逐漸趨緩，加上周末篩檢數量較平日少，不過全國各地的療養院、教會等場所依舊傳出規模不一的零星群聚感染。

根據《韓聯社》報導，截至10日0時為止，南韓今（10）日上午9時30分共通報665起病例，其中631例為境內感染、34例則為境外移入，同時新增25例死亡。目前南韓共累計68664例確診、1125例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增400例（首爾佔179例、京畿道佔189例、仁川佔32例）；大邱、蔚山各新增34例；釜山新增32例；忠清南道新增30例；江原道新增20例；慶尚北道、慶尚南道各新增19例；光州新增18例；忠清北道新增8例；全羅北道新增6例；大田、濟州島各新增4例；全羅南道新增3例。

從主要的群聚感染案例來看，首爾東部看守所累計1192例；基督教某宣教團體病毒急速擴散，影響8個市、道的教會，共累計505例；首爾市將南區某計程車公司累計17例；京畿道安山市某醫院累計11例。

目前首都圈實施的第2.5階段、其他各地的第2階段防疫措施將於17日到期，政府計畫於此前盡量降低感染者新增速度，將規模控制在單日新增4、500人以內，並於18日解禁健身房、KTV、補習班等場所的營業限制，同時2月底開始讓全民接種新冠疫苗，達成全方位控制、防堵疫情擴散。

►南韓新冠疫情趨緩！今僅增641例確診...當局仍「不敢大意」

南韓現行防疫措施（至1月17日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握國際局勢