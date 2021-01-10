美FBI再捕2川粉！國會暴亂「牛角男」自首　他拿走議長講台落網

▲牛角男被捕。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會大廈6日遭川普支持者闖入破壞，釀成一名國會警察在內至少5死的暴亂。聯邦調查局（FBI）9日再逮捕兩名川粉，包括一名把眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）講台搬走的川粉，還有另一名頭戴毛皮牛角，赤裸上身拿著裝有美國國旗長矛的男子。

路透社報導，國會暴亂後已有數十人被起訴，同時FBI向大眾尋求協助辨識其他的暴亂參與者。

在闖入國會大廈的川普支持者中，頭戴牛角的強斯利（Jacob Anthony Chansley）因裝扮顯眼而在網路上走紅，有關他的圖片處處可見。根據司法部所述，暴亂事件後第一天，又稱為安傑利（Jake Angeli）的他便主動在電話裡向FBI華盛頓辦公室自首，坦承自己的身分。

▲牛角男與他的朋友闖入國會，當朋友在和國會警察對話時，牛角男仰天長嘯。（圖／達志影像／美聯社）

司法部指出，強斯利表示自己是和其他人響應總統對所有「愛國者」在6日集會的號召，共同組團從亞利桑那州來到華府的。

FBI也逮捕另一名照片在網路走紅的川粉強森（Adam Christian Johnson）；照片中強森暴著議長的講台走過國會廳堂，同時對鏡頭微笑揮手。強森是來自佛州派瑞許（Parrish）的川粉，他也在國會走廊上行走時開啟臉書直播，不過該影片已遭社群網站下架。

即將成為參議院情報委員會主席的民主黨參議員沃納（Mark Warner），對此呼籲電信公司及社群網站保留與暴亂有關的大數據，包括美國最大電信業者AT&T、T-Mobil、Verizon，以及蘋果、臉書、Google、推特，還有此次被視為川普利用號召暴亂的「Parler」。