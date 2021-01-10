快訊／美中緊張！國務卿宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制





▲美國國務卿蓬佩奧在卸任11天前宣布，將進一步開放美政府與台接觸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普政府距離卸任剩下不到11天，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）美東時間周六（9日）表示，美國外交官系統過去數十年因顧慮中國政府，在內部設立了層層繁複的限制，避免美國與台灣的官方接觸，「今天我宣布，我正在移除所有這些自我審查的限制。」

路透社報導，蓬佩奧發布一項聲明，指出國務院過去數十年針對美國外交官、機構職員與其他官員們，發展了一套與台灣交流時繁雜的內部限制，如今政策已經有所改變，「美國政府為了安撫北京的共產黨政權，單方面採取這些限制」，「今天我宣布，我正在移除所有這些自我審查的限制。」

蓬佩奧表示，「今天的聲明認知美國 ─ 台灣關係不需要，也不應被我們長久以來官僚自我審查的限制給束縛住。」

中國過去對台堅持一貫路線，聲稱台灣為其國土「不可分割的一部分」，使擁有民主政府的台灣在與國際間交流時遇上重大阻撓。美國自與中國正式建交後，與其他大部分國家相同，均對台斷交或不建交，此後和台灣並無維持官方關係。

川普政府4年內不斷衝擊這道美台交流限制的高牆，透過種種方式如軍售以及立法協助台灣抵禦中國壓力。

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft），將於下周13日至15日訪台，屆時會與台灣官方高層會面；中國政府則在日前警告美方此舉無異於玩火。