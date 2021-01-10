墨西哥首都地鐵總部失火「至少1死30傷」　市長：罹難者為警官

Vaya caos con la suspensión de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Metro tras el incendio de las oficinas

No sé si Claudia Sheinbaum vaya a culpar a los gobiernos anteriores donde participaban varios de sus ahora colegas, entre ellos Marcelo y #AMLOEnfermoMental pic.twitter.com/NPKamwFoOK — ManoloFH (@manolo_fh) January 9, 2021

文／中央社墨西哥市9日綜合外電報導

位於墨西哥首都市中心的墨西哥市地鐵總部今天清晨失火，濃煙自那棟多層大樓的頂樓竄出，造成至少1人喪生以及30人受輕傷送醫治療，大都是吸入濃煙嗆傷。

路透社報導，首都6條地鐵線因地鐵總部失火停擺，據信是電力故障引發火災。

墨西哥市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在那棟大樓附近告訴記者，這起清晨火災實際上已撲滅，消防隊員及消防車仍待在現場警戒。

薛恩鮑姆表示，一名警官確認罹難，似乎是不慎滑落至火焰中。她又說，有30人受輕傷分送當地醫院治療，大都是吸入濃煙嗆傷。

官員表示，火災於當地時間清晨約5時發生，來自市政府和墨西哥國家電力公司（CFE）的調查人員，正在評估損害以及確實失火原因。