WHO調查團赴中調查又受阻！譚德塞「罕見批評」　法學者抨中甩鍋

▲世衛組織秘書長譚德塞罕見對中國阻撓表達態度，「相當失望」。（圖／路透社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

世界衛生組織的病毒溯源調查團因未能獲中國簽證而無法成行，法國亞洲專家倪雅玲在費加洛報發表專文中呼籲，不能忘記中國對180萬名死者有間接責任，不能讓中國輕鬆過關。

世界衛生組織專家欲前往中國調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒起源，但卻在出發最後一刻未獲簽證而延宕。

中國外交部發言人華春瑩在6號例行記者會上的說法是由於中國境內近日出現零星和部分群聚感染疊加的狀態，風險極高，因此暫緩放行。

倪雅玲8日在費加洛報（Le Figaro）刊登的專文中寫道，曖昧不明的態度讓向來支持中國，且傾向相信中國說法的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）也公開表示對北京「相當失望」。

該報導稱，中國上演的這場捉迷藏，讓人聯想到當初伊朗阻撓聯合國國際原子能總署調查存核設備和放射性材料的歷史。

就如同蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲議題專家高德蒙（François Godement）在推特上所說：「現在應該很明顯了，中國還是拒絕世衛的調查，即使風險不高 … 這是因為他們有些事見不得人。」

文章寫道，一年來，中國用盡力氣要使人忘記他們是疫情的源頭，中共當局不停的重寫歷史，以甩掉所有責任。「為了說服他國，中國甚至還說病毒來自外國的進口冷凍食品」。目前被視為疫情管理模範之一的中國政府，企圖讓人忘記他一開始是如何拖延承認疫情。

中國修正主義的努力在西方獲得成效。戰略研究基金會（FRS）亞洲部門負責人倪雅玲（Valerie Niquet）向費加洛報表示，「全世界都忘了中國對180萬名病逝者有間接責任，我們都忘了這件事！中國就這樣輕鬆過關！若換成是伊朗或俄羅斯，我們絕不會就這樣算了的！」

剛辭職的白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）2020年12月底時就中國議題與英美國會議員視訊會議時表示，「有愈來愈多具體證據顯示，武漢病毒實驗室可能為最可信的病毒起源」。

由於2019冠狀病毒疾病的病毒從武漢研究室洩漏的理論再起，因此世衛調查團的時機點對中共政府而言更加敏感。

但在倪雅玲看來，重點不在此。她指出：「中國體系並沒有改變，永遠都是如此腐敗。市場上完全沒有衛生控管，中國人持續販賣各種動物以賺取微薄收入。他們沒有學到教訓。因此沒有理由相信類似事件不會再度發生，也就是一兩年之後，再爆發新的病毒。」