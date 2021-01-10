立委蔡易餘攜手會計師公會送「送新鮮豬肉」老人食堂　2700人受惠

▲立委蔡易餘與會計師公會贈送「新鮮豬肉」到海區老人食堂。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

歲末寒冬，立委蔡易餘向社團法人臺灣省會計師公會爭取資源捐贈物資給嘉義縣海區老人食堂，將於11 日起開始陸續送至海區8鄉鎮47處附設老人食堂的社區據點，估計有2700位長者受惠。

嘉義縣老化指數為全國最高，為幫助獨居、銀髮族願意走出戶外增加社會互動，讓身體更健康，許多社區自行開辦老人食堂，但因資源的不足，需要社會各界伸出援手。於是蔡易餘向會計師公會爭取物資捐贈，公會也毫不猶豫採買1600多台斤的台灣黑豬肉做捐贈，讓長輩在關懷據點彼此照顧時，也能吃得安心更健康。

▲立委蔡易餘與會計師公會寒冬送暖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘指出，會計師公會從2007年起就開始推動捐贈等公益活動，迄今已有14年，公會捐贈許多民生物資回饋故鄉做善事，「前3年在嘉義海區是送米與醬油，但我們知道蛋白質補充對於長輩也很重要，於是今年就把好吃的台灣豬肉送進老人食堂，讓給社區的長輩都能吃到品質好的台灣豬。」

蔡易餘進一步感謝公會理事長黃協興帶領的團隊，拋磚引玉幫助很多偏鄉社區，也藉此呼籲更多社會上的愛心資源也可以投入送愛行列，一起關懷地方長輩。

黃協興感謝蔡易餘委員牽線，促成好幾次的「民間送暖、食堂有愛」活動，有機會回到家鄉奉獻心力令人感動，老勢大一輩子辛苦養育孩子，現在有能力回饋地方，把他們當成自己的父母親孝敬，願意付出更大的心力和資源捐助，未來會逐步提物資量，擴大捐贈範圍。