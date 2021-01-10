台青西遊記／不畏疫情！「帥哥老闆」逆操作　茉莉豆乳擄獲成都人心

記者任以芳／成都報導

「人生就這麼一回，沒有什麼失去或得到，但一定要挑戰一次。」來自台灣台青黃公駿、張公明西進成都創立吉士豆乳品牌，2020年春節後準備開店前卻碰上疫情大爆發。當時，兩人留在台灣內心好著急，還沒進帳就開始燒錢，白付租金好幾個月，在沒有退路情況下，他們依然堅持西進。如今，不到一年時間，這對「帥哥老闆組」做出好口碑，回頭客多了，還有麻辣火鍋店特地下訂豆乳，成為疫情下最勵志台青創業故事。

▲去年疫情爆發後，勇敢台青闖蕩成都賣豆乳。（圖／記者任以芳攝）

這次故事主人翁黃公駿（Jimmy）、張公明（James），30多歲年紀，不但顏值高，也是多年好同學、好兄弟，兩人從國中認識一起拚升學，再各自出國唸書、工作。Jimmy專長化工與設備技術研發，畢業後留在美國台塑發展；James在英國知名時尚品牌BURBERRY擔任行銷企劃，就在三十而立年紀，他們一起做出大膽決定，辭職到大陸創業！

「當初放棄這麼好職位不會可惜嗎？太多人這樣問我們了。」James堅定告訴《ETtoday新聞雲》記者，「創業一直是我們夢想，趁年輕一定要去嘗試，不然會後悔。」正巧，兩人先前去日本旅遊對「豆乳」產生興趣，首先考慮豆漿在大陸接受度高，升級版的豆乳口感更加香濃，會是很好切入點。

▲創新豆乳產品，口味多元。（圖／記者任以芳攝）

未來開店要選哪裡呢？Jimmy 和James從香港、廣州、蘇州、杭州、上海選點，發現租金高、人力成本貴很難找切入點。最後，他們決定落腳西部重鎮成都，不管是惠台政策、當地開店成本都便宜許多，加上James在當地有好友照應，前後花三個月時間敲定創業方向。

好不容易，萬事俱備只欠東風，老天吹了個逆風。去年過年期間疫情大爆發。兩人只能暫留台灣，還沒開店做生意已經感受到壓力。James說，「那時候心裡挺緊張的，覺得怎麼這麼衰，要開業了那麼遇到這種情況。心裡多少有些壓力，因為房租的部分就是不斷的再燒。」還好成都對台政策補貼有一些租金減免，有幫助減緩成本壓力，他們按原定計劃開店。

▲初期創業說不完甘苦秘辛。（圖／記者任以芳 攝）

談到初期創業有趣小故事，回想開店前一刻兩人還為細節吵架。Jimmy 爆料，「我說第一天不可以出事情，心情就炸鍋了，睡覺不到3、4個小時就馬上要起來了，工作上很多事都能吵架。」新手上路，永遠都有準備不完的擔心。

談到印象最深事情，此時，兩人對看露出會心一笑。Jimmy 玩笑的說，「每天生活都很苦悶。」搬材料、設備是最苦的，當時差不多200箱產品，設備有600多公斤，兩個大男生自己扛上扛下，初嚐當老闆的滋味，有心酸也有成就感。

▲有理工背景Jimmy負責設備技術與調製豆乳。（圖／記者任以芳攝）

「豆乳帥哥老闆」各司其職，有理工背景Jimmy負責設備技術與調製。從日本進口的半自動化機器，還是需要人工調節溫度。從洗大豆、研磨、到溫度的精確掌控，才能製出泡沫粗細感剛好又香濃豆乳。

James負責店內宣傳、文宣設計，以及研發新口味豆乳產品。剛開業前幾個月，客流量不穩定，當時正好臨近夏天，兩人立刻研發豆乳的副產品冰淇淋。由於成都愛喝茉莉花，茉莉花豆乳冰淇淋，果然抓住當地人口味，加上其他創新品項，像是伯爵茶、抹茶等新鮮口感，漸漸的生意上軌道，回頭客變多，還有女客人特地來追星。

▼研發豆乳副產品茉莉花冰淇淋。（圖／記者任以芳攝）

▲台青James的暖男笑容是店裡另一道台式風景。（圖／記者任以芳攝）

Jimmy率先吐槽好搭擋，「沿海城市對台灣人很熟悉，反而成都女孩對台灣男生多一些好奇感。」一旁James反吐嘈，「其實主、配角部分顛倒，實際上看著一堆女生要來找他（黃公駿）聊天，覺得台灣小哥哥好特別，口音好好聽。」

記者採訪過程中，發現有不少成都小姐姐特地到店內試喝新產品，順便和帥哥老闆聊上幾句。James的暖男笑容，加上Jimmy酷帥風格，吸引不少女性回頭客，兩人靠著「台式親切」服務，加上品質掛保證的豆乳，生意一天天步上正軌。

▲成都吃麻辣鍋配豆乳，當地的「剛需商機。」（圖／記者任以芳攝）

除了實體店賣豆乳，兩人也走網路行銷，幾個月時間已經有大型火鍋店談合作進豆乳。因為四川人吃麻辣鍋，配的不是可樂而是豆漿類產品，口感香濃豆乳也迅速打進四川辣商機。Jimmy說，「火鍋店是四川的剛需，有廠商看到我們有這麼好東西（豆乳），他們很多人都會來詢問。」

回想一路走來西進歷程，感性的James也給想來大陸台灣青年最深刻建議。他認為一定要做好心理建設和選定創業目標，當大環境無法改變，必須為市場做調整，而不是堅持自己的一些己見。

▲成都惠台政策幫助台青創業。（圖／記者任以芳攝）

最後，當記者問，「創業歷程什麼時候最覺得心累？」James分享，「雜事太多覺得累，都會告訴自己堅持不放棄。蘋果、亞馬遜這麼大公司都是從車庫創造出來，如果人家都做到這樣，那我們有什麼好覺得很苦。」

危機入市創業，僅管旁人為兩人捏把冷汗，但Jimmy 、James全挺過來了。「人生就這麼一回，沒有什麼好失去或得到總有要一回要面臨挑戰！」趁年輕追夢，一切都不遺憾。