噁男闖入少女葬禮！母親面前試圖姦屍　「還沒有睡過她就死了」　

▲試圖姦屍的西皮利亞諾立即被警方逮捕。（圖／翻攝自推特／@dailystar）

記者葉睿涵／綜合報導

非洲辛巴威一名49歲的男子西皮利亞諾（Sipiliano）試圖在一名少女的葬禮上姦屍；現場目擊者阻止未果，只好報警求助。西皮利亞諾被逮捕後，被指控侵犯屍體。逝世少女的母親告訴記者，她相信西皮利亞諾這次離奇的「襲擊」，可能與宗教有關。

綜合《太陽報》和《每日星報》報導，西皮利亞諾在1月2日凌晨1點多闖入了20歲少女馬津杜（Melisa Mazhindu）的葬禮，並告訴少女的母親和在現場哀悼的2名女子，「你們知道我愛這位女子，但我還沒有『睡』過她，她就死了，所以現在，我要來滿足我自己的慾望。」

▲西皮利亞諾在凌晨闖入少女的葬禮，並試圖侵犯她。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

隨後，他當著所有人的面，就掀開了蓋在馬津杜遺體上的白布，並在遺體上模擬性愛的動作。馬津杜悲痛欲絕的母親試圖阻止西皮利亞諾的行為，卻被另一名與他同來的男子架開。

葬禮上的其他客人聽到了這幾位女士的哭喊尖叫聲後，趕緊前來干預，並立刻通知了警方。西皮利亞諾與同行男子都被逮捕，並被指控侵犯屍體。如果罪名成立的話，他們將面臨最高5年的監禁以及巨額罰款。

馬津杜的母親告訴記者，她相信西皮利亞諾這次離奇的「襲擊」，背後可能有一個神秘的動機。她表示，「我懷疑，這些人是帶著宗教意圖而來的，因為在我的鄰居們來幫助我時，他們在西皮利亞諾的口袋裡發現了一隻死老鼠、一塊紅布，還有一條植物的根。」

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