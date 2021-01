新冠6月結束！蘆筍占卜師曝「2021大事多」　英女王將有重要聲明

▲帕金頓是「全球唯一的蘆筍占卜師」,其準確率高達75%至90%。(圖/翻攝自推特/@heiromonk)

記者葉睿涵/綜合報導

以蘆筍來預測未來的65歲英國通靈師帕金頓(Jemima Packington)在接受《今日早晨》的節目採訪時,使用了幾根被她稱為「神秘蔬菜」的蘆筍來預測2021年的運勢與將發生的大事。她在節目中指出,在2021年裡,將有2位英國王室成員離婚,而英女王將在6月時,發表一項重要聲明,更重要的是,新冠疫情將在6月結束。

綜合《每日郵報》和《鏡報》報導,主持人哈蒙德(Alison Hammond)和奥利里(Dermot O‘Leary)請她在節目的現場直播中,預測奧運會是否會舉行。只見帕金頓將蘆筍輕扔到桌面後,便從蘆筍的交叉方式得出結論,奧運會將在明年發生,但它們將以「遠程而即時」的方式舉行。

What better way to kick off the first Friday This Morning of 2021 than to predict the rest of the year.. with asparagus #ThisMorning pic.twitter.com/WMOnA4vKP2