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新冠6月結束！蘆筍占卜師曝「2021大事多」　英女王將有重要聲明

▲▼通靈師帕金頓（Jemima Packington）。（圖／翻攝自推特／@heiromonk）

▲帕金頓是「全球唯一的蘆筍占卜師」，其準確率高達75%至90%。（圖／翻攝自推特／@heiromonk）

記者葉睿涵／綜合報導

以蘆筍來預測未來的65歲英國通靈師帕金頓（Jemima Packington）在接受《今日早晨》的節目採訪時，使用了幾根被她稱為「神秘蔬菜」的蘆筍來預測2021年的運勢與將發生的大事。她在節目中指出，在2021年裡，將有2位英國王室成員離婚，而英女王將在6月時，發表一項重要聲明，更重要的是，新冠疫情將在6月結束。

綜合《每日郵報》和《鏡報》報導，主持人哈蒙德（Alison Hammond）和奥利里（Dermot O‘Leary）請她在節目的現場直播中，預測奧運會是否會舉行。只見帕金頓將蘆筍輕扔到桌面後，便從蘆筍的交叉方式得出結論，奧運會將在明年發生，但它們將以「遠程而即時」的方式舉行。

帕金頓也對英國王室的未來動向做出了預測。她預言，女王將在今年6月的官方生日當天，發表一項重要聲明，「別忘了，威廉王子的生日落在6月，所以我認為，這應該會是一件很重要的事」。她也補充，英國王室將會有2對夫婦在今年內離婚，而哈里王子會在3月返回英國，但王室將「不會做出太多的改變」。

此外，帕金頓也提到，在全球肆虐的新冠疫情將在6月結束，雖然人們無法再回到疫情前的生活，但世人會變得更加善良，而政府也將開始學習順從民意。

曾準確預測2019年世界盃英格蘭板球隊勝利的帕金頓表示，自己是「全球唯一的蘆筍占卜師」，其準確率高達75%至90%，她從7歲開始就知道自己有通靈的「天賦」，而她通靈的方式，是透過將蘆筍拋向空中後，觀察它們落地的方式，從而預測未來。

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