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驚人發現！換腎失敗又罹淋巴癌　他確診新冠後「腫瘤竟神奇消失」

▲▼《英國血液學雜誌》一項臨床案例報告顯示，病患在感染新冠肺炎後體內癌細胞大量消失。（圖／翻攝自British Journal of Haematology）

▲一名病患在感染新冠肺炎後體內癌細胞大量消失，右圖為染疫後的造影。（圖／翻攝自British Journal of Haematology）

記者張寧倢／綜合報導

英國醫學雜誌日前發現，一名罹患淋巴癌與嚴重腎臟病的61歲男性，因呼吸困難再度住院時，被檢測出新冠肺炎的陽性反應，而4個月之後，正子斷層照影（PET/CT）卻顯示他體內的腫瘤大部份都消失了。研究人員不排除是新冠病毒觸發了人體的抗腫瘤免疫反應。

致力於科學、工業、醫學等學術領域的約翰威立出版社（Wiley），日前刊登了一篇《英國血液學雜誌》（British Journal of Haematology）的臨床案例報告，一名有嚴重腎病的61歲男子，腎臟移植失敗之後，已經停止免疫抑制治療3年了，又因晚期霍奇金氏淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma）與體重銳減被轉介到血液科，癌細胞擴散身體各處。

雪上加霜的是，男子發現罹癌後又因為呼吸困難而再度入院，這次則是被確診為新冠肺炎，住院11天之後症狀緩解，便在家中休養，期間並無任何皮質類固醇治療或免疫化療，沒想到，4個月後的PET/CT複檢卻顯示，體內大部份的腫瘤都消失了，與腫瘤相關的生物指標水準也下降了至少9成。

▲▼《英國血液學雜誌》一項臨床案例報告顯示，病患在感染新冠肺炎後體內癌細胞大量消失。（圖／翻攝自British Journal of Haematology）

▲研究人員推測新冠病毒激發人體抗癌的免疫反應，右圖為染疫後的造影。（圖／翻攝自British Journal of Haematology）

報告指出，雖然研究人員並不確定腫瘤消失的確切原因，但他們提出的假定為，新冠病毒可能觸發了人體抗腫瘤的免疫反應，推測的作用機制包含病原體特異性T細胞與腫瘤抗原的交叉反應，以及染疫後產生的促炎性細胞因子（Inflammatory cytokine）活化了自然殺手細胞（NK cell）。

此案例並不代表新冠病毒或其他病原體能用來治療癌症，這樣的病例雖然不是首見，但仍然十分罕見。然而，透過激發人體免疫反應，以治療癌症或其他疾病的概念卻已在試驗中得到證實，例如卡介苗（BCG）不僅能防止感染結核病，也能提升對其他疾病的防護能力。

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