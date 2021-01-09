印度醫院新生兒病房凌晨大火　10名嬰兒命喪火窟！內部焦黑慘況曝

▲事發當下，共有17名新生兒在病房，最終只有7人獲救。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度馬哈拉什特拉邦一間醫院9日凌晨2時許發生大火，導致10名新生兒葬身火窟，年齡介於數日至3個月之間，已知其中7人因大火濃煙窒息而死，初步判定為電線短路惹禍。總理莫迪現已針對此事表達哀悼之意，當地政府也宣布賠償50萬盧比給每一個受害家庭。

綜合新德里電視台、路透報導，事發於城鎮班達拉（Bhandara），新生兒病房當日共有17名孩子，當班多名護士在發現病房失火冒煙的第一時間發出警報，匆忙撤離病房，但最終只有7名新生兒獲救。

據悉，院方當時有多名工作人員衝上前滅火，但煙霧仍導致7名新生兒窒息，另外3名孩子因火災相關因素喪命。

I'm deeply pained by the tragic fire at Bhandara where children lost their lives. Children are our future, losing them is heartbreaking. Heartfelt condolences to their families, praying for recovery of injured. Govt must ensure such incidents are never allowed to happen again. pic.twitter.com/g2Dxsj3uBt — Vijay Darda (@vijayjdarda) January 9, 2021

現階段仍未清楚火災發生確切原因，但初步認定是電線短路造成火災。印度中央政府現已下令展開調查，地方政府宣布賠償50萬盧比給每個受害家庭。

對此，總理莫迪（Narendra Modi）稍早透過推特表示，「班達拉所發生的悲劇令人心碎，我們失去寶貴的幼小生命，我心繫所有喪失親人的家屬，也期盼傷者能盡早康復。」

▼當局下令調查醫院起火原因。該間醫院距離孟買約900公里。（圖／達志影像／美聯社）



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