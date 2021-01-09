日本關西3府縣籲納緊急事態　東京連3天單日逾2000例

文／中央社東京9日綜合外電報導

日本首都圈1都3縣已進入為期一個月的「緊急事態」，位於關西地方的3府縣今天正式籲請中央政府，將3府縣一併納入。疫情嚴峻的東京都，已連3天單日新增逾2000例。

▲東京都至今累計病例數7萬3450例；重症患者數跟昨天一樣129人，同為歷史新高。（圖／路透，下同）

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2268例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，是目前單日新增病例第3高，也是連續3天單日新增逾2000例。

東京都至今累計病例數7萬3450例；重症患者數跟昨天一樣129人，同為歷史新高。

日本首相菅義偉7日在防疫對策本部會議宣布，針對疫情嚴峻的首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）發布「緊急事態宣言」，預計本月8日零時起生效，為期一個月到2月7日止。

讀賣新聞報導，關西地方的大阪府、京都府及兵庫縣3府縣知事，今天跟日本政府負責防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔視訊會談，正式籲請中央政府將3府縣納入「緊急事態宣言」對象地區。

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