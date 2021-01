馬斯克推「Signal」！撞名股票意外狂飆1100%　正主出面：我們才對

▲馬斯克的一篇推特,竟意外讓毫無關聯的小公司股價飆漲。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)在推特呼籲他的粉絲使用加密通訊軟體Signal,豈料這帖文卻被投資者們誤解,紛紛買入另一家不知名的場外交易公司Signal Advance,導致這家毫無關係的小公司的股價在2天內翻了12倍。

據CNBC報導,這家被誤解的Signal Advance,股票在7日狂飆近527%後,隔天又再飆升91%,令股價由每股0.6美元,一路漲升至7.19美元,升幅近1100%,也讓該公司的市值從2天前的5500萬美元升至6.6億美元。

不過,馬斯克所說的Signal其實是由一家非營利組織所運營,其服務可以替代Messenger、WhatsApp等的通訊軟體。在事發後,Signal APP也迅速澄清,「我們可以理解人們想投資實現創紀錄成長的Signal,但這(Signal Advance)不是我們,我們是一家獨立的非營利組織,我們唯一的投資就是保護你的隱私。」

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?



It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf