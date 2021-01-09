馬斯克推「Signal」！撞名股票意外狂飆1100%　正主出面：我們才對

▲馬斯克的一篇推特，竟意外讓毫無關聯的小公司股價飆漲。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特呼籲他的粉絲使用加密通訊軟體Signal，豈料這帖文卻被投資者們誤解，紛紛買入另一家不知名的場外交易公司Signal Advance，導致這家毫無關係的小公司的股價在2天內翻了12倍。

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

據CNBC報導，這家被誤解的Signal Advance，股票在7日狂飆近527%後，隔天又再飆升91%，令股價由每股0.6美元，一路漲升至7.19美元，升幅近1100%，也讓該公司的市值從2天前的5500萬美元升至6.6億美元。

不過，馬斯克所說的Signal其實是由一家非營利組織所運營，其服務可以替代Messenger、WhatsApp等的通訊軟體。在事發後，Signal APP也迅速澄清，「我們可以理解人們想投資實現創紀錄成長的Signal，但這（Signal Advance）不是我們，我們是一家獨立的非營利組織，我們唯一的投資就是保護你的隱私。」

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?



It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf — Signal (@signalapp) January 8, 2021

事實上，因為2家企業「撞名」而導致交易出錯是華爾街極為常見的問題。2019年4月，開發了視訊軟體Zoom的公司以股票代碼ZM上市，不料卻導致一家遠在中國的Zoom Technologies在2個小時的交易中，股價大漲80%以上。6年前Twitter上市時，也意外地令電子零售商Tweeter Home Entertainment Group的股價漲幅超過1000%。

►馬斯克成世界首富…淨資產超越亞馬遜貝佐斯 一年內狂增4兆財產

►美國七大科技巨頭 2020年總市值大增95兆

聽Podcast掌握美選及國際局勢

天然植物成分！克蘭詩身體調和護理油，冬季乾燥全身都滋潤