國會附近發現「滿車炸彈槍枝」！川粉暴動　裴洛西淪頭號暗殺目標

▲川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普支持者6日攻占國會大廈引發暴動，造成5人喪命。如今，依據聯邦檢察官最新說法，一名阿拉巴馬州男子把車停放在距離國會大廈2個街區外，車上放有11枚自製炸彈、1枝突擊步槍及手槍，當局數小時後才發現；此外，還有另名男子攜帶槍枝及數百發子彈，向友人透露想槍殺眾院議長裴洛西，或是駕車輾過她。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普支持者攻佔國會大廈一事震驚國際社會，目前司法部已於8日針對13名與國會暴動相關人士提告，已知部分人士當時有攜帶槍枝及彈藥，隨著大範圍調查持續進行，預料會有更多示威人士被列為被告。

▲美國眾院議長裴洛西成為川粉攻擊目標。（圖／達志影像／美聯社）

如今，聯邦檢察官也公布部分調查細節，包括一輛放著11枚自製炸彈、1枝突擊步槍及手槍的車輛，以及一名預告想要對著眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）開槍的男子。CNN形容，這些線索令人相當不安，也顯示在暴動發生當下，川粉可能取得後援武器的多寡。

聯邦文件指出，來自阿拉巴馬州的70歲男子科夫曼（Lonnie Leroy Coffman）在他的車上放有炸彈及槍枝等武器，被控持有未經註冊的槍枝以及無照持有槍枝，現已被逮捕。報導指出，防爆小組是在示威者衝進國會大廈後，才發現這些炸彈，並於華府其他地區搜出其他炸彈。

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