輝瑞研究新發現！疫苗對新冠變種「有強烈免疫反應」　英官秒打臉

▲輝瑞藥廠宣布，其疫苗能有效對抗英國和南非變種病毒。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國製藥商輝瑞（Pfizer）研究顯示，該公司的新冠疫苗能有效對抗英國變種病毒「B.1.1.7」和南非變種病毒「501.V2」。然而，在輝瑞宣佈了這項消息的數小時後，英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）卻警告，現有的疫苗可能無法抵禦南非的新冠變種病毒。

綜合路透社與《每日郵報》報導，輝瑞的研究員提取了接種疫苗患者的血液樣本後，將樣本暴露在帶有N501Y變種病毒的環境中。輝瑞的病毒疫苗科學家多米茲（Phil Dormitzer）表示，這項研究結果帶來了一個好消息，因為疫苗在接觸變種病毒後，產生了強烈免疫反應。

▲隨著新冠變種的出現，越來越多的科學家擔心現有疫苗效力不足。（圖／路透）

N501Y突變是發生在新冠病毒棘蛋白的一種變異，這種改變被認為是導致變種新冠病毒更具傳染力的原因。此前，不少科學家都對於現有疫苗是否有能力抵禦變種病毒而表示擔憂，因此輝瑞的研究結果無疑是為疫苗的效力注入了一劑強心針。

然而，就在輝瑞宣佈了這項消息的數小時後，英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）卻警告，現有的疫苗可能無法抵禦南非的新冠變種病毒。沙普斯還補充，由於新冠變種病毒已對英國的大規模疫苗接種計畫產生威脅，因此政府將強制所有入境英國的旅客進行檢測，「因為我們非常希望將這些變種病毒隔離在國外」。

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