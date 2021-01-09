嘉義市警友會新任理事長宋傳貴當選　全力推動員警福利

▲黃敏惠市長親頒嘉義市警察之友會新任理事長宋傳貴(左4)當選證書 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警察之友會2020年12月24日完成理事長改選，由富祥機電行宋傳貴董事長(現任嘉義市機器商業同業公會理事長)順利當選，昨日辦理卸、新任理事長交接儀式，市長黃敏惠親臨會場頒發當選證書，期勉新任理事長任重道遠，繼續作為市政推展最堅強的後盾，同時感謝卸任理事長老爺建設公司黃朝雲董事長在擔任第9、10屆理事長期間的付出與貢獻。

嘉義市警察之友會新任理事長宋傳貴經營機電事業，目前也是嘉義市機器商業同業公會理事長、慈善會及同濟會理事長，自民國88年加入北門警友、顧問，之後再擔任北門警友站站長、第二辦事處主任、警友會理事，一路支持警察、相挺警察，20年來始終如一。他有感警察工作的危險與辛苦，上任後將全力推動員警福利，並頒發破案獎金以即時慰勞員警辛勞。

▲嘉義市警察之友會新任理事長宋傳貴(左三)。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，嘉義市是全臺最幸福的城市，治安平穩更是市民之福，警察局在過去一年能無後顧之憂維護治安，在各項警政工作屢屢獲獎(國家警光獎－警界奧斯卡獎、交通部道安會報創新貢獻獎、衛福部健康城市暨高齡友善城市韌性與創新獎的殊榮)，近日更破獲利用網路炫耀持有大批槍械恐嚇公眾等案件，正是因為有警友會做為警察局最好的支持後盾。期待未來嘉義市警察之友會永續愛嘉義的精神、凝聚前進的力量、回歸前進的軌道、傳承幸福的感動，讓大家一起為全齡共享、世代宜居、安全幸福的嘉義市繼續打拚。

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