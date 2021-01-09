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嘉義市警友會新任理事長宋傳貴當選　全力推動員警福利

▲▼ 凝聚前進的力量，傳承幸福的感動黃敏惠市長親頒嘉義市警察之友會新任理事長宋傳貴當選證書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠市長親頒嘉義市警察之友會新任理事長宋傳貴(左4)當選證書 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警察之友會2020年12月24日完成理事長改選，由富祥機電行宋傳貴董事長(現任嘉義市機器商業同業公會理事長)順利當選，昨日辦理卸、新任理事長交接儀式，市長黃敏惠親臨會場頒發當選證書，期勉新任理事長任重道遠，繼續作為市政推展最堅強的後盾，同時感謝卸任理事長老爺建設公司黃朝雲董事長在擔任第9、10屆理事長期間的付出與貢獻。

嘉義市警察之友會新任理事長宋傳貴經營機電事業，目前也是嘉義市機器商業同業公會理事長、慈善會及同濟會理事長，自民國88年加入北門警友、顧問，之後再擔任北門警友站站長、第二辦事處主任、警友會理事，一路支持警察、相挺警察，20年來始終如一。他有感警察工作的危險與辛苦，上任後將全力推動員警福利，並頒發破案獎金以即時慰勞員警辛勞。

▲▼ 凝聚前進的力量，傳承幸福的感動黃敏惠市長親頒嘉義市警察之友會新任理事長宋傳貴當選證書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市警察之友會新任理事長宋傳貴(左三)。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，嘉義市是全臺最幸福的城市，治安平穩更是市民之福，警察局在過去一年能無後顧之憂維護治安，在各項警政工作屢屢獲獎(國家警光獎－警界奧斯卡獎、交通部道安會報創新貢獻獎、衛福部健康城市暨高齡友善城市韌性與創新獎的殊榮)，近日更破獲利用網路炫耀持有大批槍械恐嚇公眾等案件，正是因為有警友會做為警察局最好的支持後盾。期待未來嘉義市警察之友會永續愛嘉義的精神、凝聚前進的力量、回歸前進的軌道、傳承幸福的感動，讓大家一起為全齡共享、世代宜居、安全幸福的嘉義市繼續打拚。

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