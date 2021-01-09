葬禮親友哭一片…4天後「死者」踏進家門　妻嚇壞：那我埋掉誰？

▲一群親友悲痛地為男子守靈，沒想到4天之後，男子突然活著回家。（示意圖／Rhodi Lopez on Unsplash）

記者張寧倢／編譯

國外一名男子在葬禮結束後4天，突然「活著」回家，把還沉浸在悲痛之中的妻子嚇個半死。待妻子回過神才想到，自己竟親手埋葬一具不知名的屍體，打算向醫院求償。院長強調，是女子自己來停屍間指認她的丈夫，院方也有相關記錄，不怕打官司。

根據《每日郵報》報導，事情發生在中美洲國家宏都拉斯，65歲的胡理歐（Julio Sarmiento）失蹤數日後，妻子維多莉亞（Victoria Sarmiento）帶著老公的身分證件去到當地醫院，院方聲稱她的丈夫死於新冠肺炎，隨後，維多莉亞便在停屍間認出了「胡理歐」，並且領回了他的屍體。

維多莉亞雇用一名喪葬業者，將屍體從醫院運回來埋葬，一群悲痛欲絕的親友們徹夜為胡理歐守靈，並舉行喪禮。沒想到4天之後，胡理歐突然「活著」走進家門，把沉浸在傷心之中的妻子嚇了一大跳。原來，胡理歐日前行經隔壁村莊時，不慎跌落農田，無法起身，好幾天沒吃沒喝，後來才幸運獲救。

維多莉亞表示，自己花了320英鎊（約新台幣1.2萬元）的喪葬費，希望院方能夠支付這筆錢，「因為他們給了我一個陌生人的屍體。」醫院後來證實，被埋葬的遺體是一名身分不明的新冠患者，而當局的規定是，死於新冠肺炎的人必須在太平間保留6天，等待家屬前來認領。

院長卡多納（Juan Carlos Cardona）堅稱，是女子帶著丈夫的身分證前來，工作人員注意到這個人與胡理歐的照片相似，打開塑膠封袋後，女子就說這是她丈夫，這就是醫院將屍體交給她的原因，胡理歐葬禮當天他的一名子女打電話給醫院，對死者身分表示懷疑，但後來還是舉行了喪禮。

卡多納說，合乎邏輯的做法是把屍體帶回來，這樣院方就能進行調查，但後來親戚們又打電話來說，是胡理歐本人無誤，要埋葬屍體了，「如果真的演變成官司，我們這裡也有全部的記錄，其中一名小孩甚至還曾向我們道歉。」

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