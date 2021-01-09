Parler成川粉暴動幫兇！Google下架　蘋果祭24hrs通牒迫刪煽動文

▲在推特和Facebook開始打壓右派言論後，川粉們紛紛轉向Parler這個平台。（圖／翻攝自Parler官網）

記者葉睿涵／綜合報導

許多人將川粉日前闖入國會山莊的矛頭指向社交軟體，認為它們為暴亂行動的策劃提供了宣傳和聯絡平台，是本次暴動的幫兇。有鑑於此，Google在8日宣布，將暫時從旗下的Play商店下架社群媒體平台Parler，而蘋果公司則要求Parler在24小時內提交詳細的內容審查計畫，再決定是否跟進Google的決定。

據路透社等外媒報導，Google在宣布下架Parler的聲明中指出，它們留意到Parler上持續出現內容有「試圖煽動暴力」嫌疑的帖文，且這類帖文已明顯威脅公共安全；該公司希望在Play商店上架的APP能對不恰當的內容進行審查，因此它們將暫時從Play Store下架Parler，直到問題被解決為止。

▲Google已下架Parler。（圖／翻攝自Google Play）

蘋果App Store最近也致函Parler指出，該APP被川粉們用作計畫強闖國會行動的工具，而威脅他人福祉或意圖煽動暴力的內容是App Store所無法接受的，因此它們要求Parler在24小時內刪除所有令人反感、涉及傷害人民或攻擊政府的內容，並要求對方提交一份「內容審查」的企劃書。

Parler是於2018年8月推出的網路社交平台。這個平台上有著大量的川普支持者、美國保守主義和右翼極端分子用戶，因此他們的帖文經常出現極右、反猶太主義和陰謀論的內容。Parler執行長馬澤（John Matze ）曾表示，Parler是一個開放的平台，它們不會對任何的帖文內容進行審查，「如果你能在紐約的街道上暢所欲言，那在Parler上也沒問題」。

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