　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓新冠疫情趨緩！今僅增641例確診...當局仍「不敢大意」

▲▼南韓京畿道水原市府出現確診者，市府緊急關閉，並設篩檢站。（圖／達志影像）

▲南韓京畿道水原市府出現確診者，市府緊急關閉，並設篩檢站。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）在進入冬季的第3波全國性大流行後，疫情終於逐漸趨緩，單日新增病例比先前減少2、300多人，不過全國各地療養院、教會等依舊傳出零星群聚感染，加上英國變種病毒株「B.1.1.7」有社區傳播的可能性，因此即使政府認定此波流行潮已過巔峰期，卻仍繃緊神經，不敢大意。

根據《韓聯社》報導，截至9日0時為止，南韓防疫當局今（9）日共通報641起病例，其中596例為境內感染、45例則為境外移入，同時新增19例死亡。目前南韓共累計67999例確診、1100例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增421例（首爾佔180例、京畿道佔195例、仁川佔46例）；忠清北道新增30例；忠清南道新增26例；慶尚南道新增23例；慶尚北道新增20例；釜山新增17例；全羅北道新增13例；大邱新增12例；蔚山新增8例；光州新增6例；大田、江原道、全羅南道、濟州島各新增5例。

從主要群聚感染案例來看，首爾東部看守所累計1177例；仁川市彌鄒忽區某購物中心與富平區某療養院共累計22例；首爾市九老區微笑吧療養院（미소들요양병원，暫譯）累計225例。

►南韓新冠疫情終稍趨緩！僅增674例...政府8日「局部開放」健身房

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
快訊／小煜老婆「待產20hrs↑」生了！　兒子小名曝光
富王鴨肉小老闆「拖7天才出面道歉」　律師曝原因
快訊／國道1南下「4車連環撞」　回堵10公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利驚現「20m深超大天坑」！吞噬多車一度傳爆炸　醫院急疏散

美媒爆眾院「最快3天後」提出彈劾　議長裴洛西：川普選擇當暴徒

川粉大鬧國會「踩屎狂奔」　議員爆：人走留滿地咖啡色腳印！

Parler成川粉暴動幫兇！Google下架　蘋果祭24hrs通牒迫刪煽動文

南韓新冠疫情趨緩！今僅增641例確診...當局仍「不敢大意」

男約砲激戰「％％聲超響亮」絕頂升天　右手僵直全裸張嘴慘死

川粉暴動後最新民調出爐！　近6成美國人要川普「立刻下台」

韓海軍「南北韓交界海域」失蹤！搜索12小時仍未果...疑失足落海

即／川普嗆「不會保持沉默」！回應推特帳號永久凍結：將建新平台

拜登當選...金正恩表態了！逼美撤回「敵視政策」：否則等著吃飛彈

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

宜蘭思源啞口下雪了！深夜白點狂降　追雪民眾嗨翻「現在還在下」

義大利驚現「20m深超大天坑」！吞噬多車一度傳爆炸　醫院急疏散

美媒爆眾院「最快3天後」提出彈劾　議長裴洛西：川普選擇當暴徒

川粉大鬧國會「踩屎狂奔」　議員爆：人走留滿地咖啡色腳印！

Parler成川粉暴動幫兇！Google下架　蘋果祭24hrs通牒迫刪煽動文

南韓新冠疫情趨緩！今僅增641例確診...當局仍「不敢大意」

男約砲激戰「％％聲超響亮」絕頂升天　右手僵直全裸張嘴慘死

川粉暴動後最新民調出爐！　近6成美國人要川普「立刻下台」

韓海軍「南北韓交界海域」失蹤！搜索12小時仍未果...疑失足落海

即／川普嗆「不會保持沉默」！回應推特帳號永久凍結：將建新平台

拜登當選...金正恩表態了！逼美撤回「敵視政策」：否則等著吃飛彈

台南好YOUNG搖滾嘻哈夜百位粉絲已排隊 黃偉哲暖暖包、口罩即刻救援

LIFE・經典／IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

侯友宜中和廣濟宮連署反萊豬公投　婆媽包圍要合照

「最速貓頭鷹」身價破億開賣！日本第1台電動超跑極速400KM↑

五寶爸拿了4500元紅包卻不來　五金行老闆暖心回應了…..

富邦盃少棒／豐田機關槍打線　林寺雲投打實力兼具

學生族最愛！桃園高CP值火烤兩吃　韓式炸雞淋上香濃起司超邪惡

拜登承接川普「反中路線」？　台學者：沒必要拿石砸腳

真理大學突封館換鎖！82歲張良澤苦站門外悲嘆：只想把東西拿回來

義大利驚現「20m深超大天坑」！吞噬多車一度傳爆炸　醫院急疏散

國際熱門新聞

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

「川普已精神失常」眾院下周啟動彈劾程序

快訊／推特宣布「永久移除」川普帳號

Google街景「詭異遺骸」超完整

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

川普：我不會參加拜登就職典禮

影／金髮妞雙腳詭異「反折270度」　驚悚影片曝

拜登：川普不來就職典禮是好事

「美國變種病毒」恐已現身　白宮：傳播力高50%

菲空姐「死亡之夜」13小時時間軸曝光

空姐輪椅運屍畫面曝！4嫌還原互動

更多熱門

相關新聞

中日缺泰國賽戴資穎、安賽龍奪冠大熱門

中日缺泰國賽戴資穎、安賽龍奪冠大熱門

世界羽聯（BWF）泰國公開賽12日即將開打，不過賽前遇上中日兩隊都缺賽的情況，加上受到疫情影響，好手們久未出賽，不過我國世界球后戴資穎仍被視為是女單奪冠的大熱門；男單方面，外界則是看好丹麥雙星安賽龍和安東森（Anders Antonsen）。

日增14+16　河北石家莊地鐵停駛

日增14+16　河北石家莊地鐵停駛

快訊／新增3例境外移入

快訊／新增3例境外移入

韓海軍「南北韓交界海域」失蹤！搜索12小時未果

韓海軍「南北韓交界海域」失蹤！搜索12小時未果

河北疫情　習近平指示孫春蘭調研

河北疫情　習近平指示孫春蘭調研

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎水原市首爾東部看守所微笑吧療養院

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

快訊／全台急凍！彰化1男猝死

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面