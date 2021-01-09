男約砲激戰「％％聲超響亮」絕頂升天　右手僵直全裸張嘴慘死

▲男子邀約女子到家中，2人發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

迎接2021新年假期，印尼一名65歲男子2日約一名女生來到家中，享受情慾之樂，滿身是汗，歡愉聲音引起當地居民注意。豈料，男子，最終成為一具冰冷屍體，死狀詭異，全身赤裸臉部朝下，右手伸直、左手擺在臀部旁邊，警方懷疑死者當時可能是心臟病發。

外媒Tribun Cerebon報導，事發於印尼峇厘島最大城市登帕薩一處村落，當日下午2時許，65歲男子與女性交歡一事引起41歲鄰居蘇帝亞（Sutiyah）注意。只不過，房中傳出的聲音突然變得詭異，讓蘇帝亞驚覺苗頭不對，似乎是嚥下最後一口氣，當場嚇到，且上前確認狀況後，屋內並無任何人出來回應，最終告知鄰居此事並報警。

警方表示，死者當時全身赤裸，右手伸直、左手擺在臀部旁邊，且嘴巴張開，但身上並無出現任何被施暴的跡象，懷疑是心臟病發，初步排除他殺可能。相關人員已於當日下午4時30分把死者遺體轉移至醫院，現正釐清確切死因。

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