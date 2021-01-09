即／川普嗆「不會保持沉默」！回應推特帳號永久凍結：將建新平台

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

社群網站推特（Twitter）9日宣布永久移除美國總統川普帳號。對此，川普稍早發布最新聲明，強調會在不久的將來建立新平台，直言不會保持「沉默」。部分媒體指出，稍早川普試圖透過官方帳號@POTUS回應個人禁令，但推特已經刪除貼文。

川普聲明指出，「就像我過去一直在說的，推特再度在禁止言論自由方面出招，今晚，推特員工和民主黨、激進左派合作，把我的帳號從他們的平台移除，要把我噤聲，還有把選票投給我的7500萬人。」

聲明進一步提到，「我早料到這件事會媽聲，我們要和其他網站合作，即將發表重大宣言，同時我們也會尋求在不久的將來建立新平台我們自己平台的可能性，我們不會保持沉默！」

外媒指出，川普該篇聲明稍早透過推特官方帳號發布，在上線約莫3分鐘後，就被推特刪文，但貼文早已被大批網友截圖。

Trump returns, on the @POTUS account, and says he is looking "at the possibilities of building out our own platform in the near future." pic.twitter.com/AhbICQ82OM — Josh Wingrove (@josh_wingrove) January 9, 2021