義大利驚現「20m深超大天坑」！吞噬多車一度傳爆炸　醫院急疏散

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記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利南部第一大城那不勒斯（Naples）8日清晨出現深20公尺的巨大天坑，面積約2000平方公尺，瞬間吞噬數輛汽車。事發地點就位在當地一間醫院停車場，院方緊急啟動撤離程序，所幸這起事件並未造成人員傷亡，手術也沒有受到影響，依據初步調查，這可能是近期暴雨所導致。

綜合CNN、太陽報報導，那不勒斯醫院「Hospital of the Sea」8日清晨6時30分左右，停車場突然出現一個巨大天坑，停放在該處的多輛汽車被吞噬，醫院啟動緊急撤離程序，疏散6名新冠病房無症狀患者，一度傳出爆炸傳聞。當地消防單位獲報後出動搜救犬，確認是否有人受困。

▲▼巨大天坑深20公尺，面積約2000平方公尺。（圖／達志影像／美聯社，下同）

當地警方現已證實，案發現場並沒有發生爆炸，且此事件無人受傷，「這可能是過去2週暴雨所導致，目前已任命專家前來確認地面坍塌真正原因。」

現已知醫院手術並未受到影響，但供水中斷，且因停電等關係，新冠病房中心暫時關閉，院方現正使用發電機供電。依據地方官員的說法，新冠病房中心會在水電供應恢復後，重新開放。

▼多部車輛被吞噬。（圖／路透）

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