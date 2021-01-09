英國緊急通過莫德納疫苗！長者卻「只要國產」放鳥醫院

▲英國今緊急通過莫德納疫苗。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

英國疫情告急，政府於本月8日緊急通過第三款、美國莫德納疫苗（Moderna），短短一個月內也通過輝瑞（Pfizer）、牛津大學和莫德納三種疫苗，希望能緩解當地疫情。不過日前卻傳出，英國許多民眾只想接種「英國製」的牛津大學疫苗，拒絕施打美國輝瑞疫苗，不少醫院被放鴿子。

綜合外媒報導，英國在去年12月初就領先全球批准輝瑞疫苗，月底時又通過牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗，並於本月8日緊急通過美國莫德納疫苗。不過，由於英國沒有強制年長者施打新冠疫苗，許多長者都拒絕來自美國輝瑞的疫苗，就是想等牛津大學的疫苗，因此即使預約的時間到了，他們也並未現身。

▲英國不少長者只想接種牛津大學和阿斯利康藥廠（AstraZeneca）共同研發的疫苗。（圖／路透）



報導指出，諾丁罕郡（Nottingham）的醫院被放鴿子後，就找了10名警察來接種疫苗，避免浪費；前工黨議員、執業醫師的威廉斯（Paul Williams）則是發文表示，「假日時有些病患發現自己要施打輝瑞疫苗就拒絕了，並說要等到英國的出來。」

據了解，三款疫苗的存放條件不同，輝瑞疫苗需要保存在攝氏負70度的環境，莫德納是負20度，牛津疫苗則可以以一般冷凍方式保存。而英國醫生也出面表示，三種疫苗的效力其實沒有區別，「只要能最快接種的疫苗就是最有效的疫苗。」

▲英國去年12月初就通過輝瑞疫苗。（圖／路透）



英國目前總計訂購了3.67億劑疫苗，預計讓9大族群、約3000萬人率先接種，包括第一線醫護人員、70歲以上民眾、長照中心的員工和居民和臨床病患等。英國首相強生昨日也表示，已經有150萬人施打了第一劑疫苗。