川粉暴動後最新民調出爐！　近6成美國人要川普「立刻下台」

▲最新民調顯示，有將近6成的美國人認為川普總統應該立即下台。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

繼川普支持者闖入美國國會激烈抗爭後，美媒於8日公布民調顯示，有將近6成的美國人希望川普總統立刻下台，因為他們認為是川普煽動了選民抗議，並放任事態升級為國會大廈內的暴動。

據路透社報導，路透／易普索（Reuters/Ipsos）針對1005名18歲以上的美國人進行的民調顯示，57%的受訪民眾希望川普立即下台，而其中有9成是民主黨人。另有約30%的人認為，須援引憲法第25修正案來罷免川普，14%的人認為應由國會發動彈劾，13%的人認為川普該自行下台。

調查顯示，有將近7成受訪者表示，不贊成川普在國會認證選舉結果前夕舉辦集會，以敦促支持者在國會大廈遊行。川普當天甚至對台下支持者說，「你們永遠不會用『軟弱』奪回我們的國家。」此外，11月大選投給川普的選民中，也有70%的人反對忠誠選民硬闖國會，相反地，只有12%的人表示支持。

調查指出，79%的美國人（其中包含3分之2的共和黨人與川普支持者）認為這些暴亂行動的參與者要不是「罪犯」，不然就是「傻瓜」。只有9%的人認為參與者是「關心社會的公民」，5%稱他們為「愛國者」。

報導引述知情人士說法，共4位民眾與1名警察死亡的暴亂，受到兩黨廣泛譴責，眾議院民主黨人計劃在11日提出不當行為指控，這可能導致川普遭到二次彈劾。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）聲明指出，如果總統不立即自願請辭，國會將繼續採取行動。

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