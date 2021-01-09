川粉大鬧國會「踩屎狂奔」　議員爆：人走留滿地咖啡色腳印！

▲美國國會暴動，現場滿目瘡痍。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國國會日前進行總統當選核可程序，總統川普的支持群眾卻因不滿選舉結果，6日硬闖國會大廈，發起暴動，場面極度失控，更因此造成5人不幸死亡，其中1人為國會警員。如今參議員更爆料，鬧事的川粉不只破壞國會內部設施、攻擊警察，甚至還在國會大廈內踩著排泄物到處追逐，導致國會內到處都是「咖啡色腳印」。

▲▼鬧事者離開後，工作人員忙著善後。（圖／達志影像／美聯社）



根據《每日郵報》報導，參議員舒默（Chuck Schumer）表示，當他們返回國會時，除了看到碎裂的玻璃、遭惡意塗鴉的雕像，還有被催淚瓦斯破壞的牆面外，地板各處竟然出現大量的可疑「咖啡色腳印」，怎知竟是暴動者的排泄物。

消息人士說，這群暴動者先是在國會大廈的廁所中排便，之後竟踩著排泄物到處「奔跑追逐」。舒默的工作人員透露，建築物內的多條走廊上都可以看到他們的咖啡色腳印。不僅如此，當鬧事者離開後，國會大廈一片狼藉，造成了嚴重的破壞。

▲滿地垃圾與碎玻璃。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的辦公室也同樣遭到破壞，川粉不但撬開辦公室大門，拉開抽屜，翻出所有重要文件，甚至還坐在辦公桌前自拍，十分囂張。

這起暴動一共造成5人死亡，包括1名警察與4名川粉。除了殉職國會警員西尼克（Brian Sicknick）、中彈身亡的退役空軍巴比特（Ashli Babbitt）以外，另外3人分別因中風、遭到人群踩踏、情緒激動心臟病發而不幸去世。此外有68名涉案民眾被捕。

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▲▼包含大型家具在內，全被鬧事者搬出來。（圖／達志影像／美聯社）



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