住院感覺有人偷窺！她驚見通風口「擠出一張臉」嚇壞　緊盯照曝光

▲住院經常感覺被人偷窺，抬頭驚見通風口「擠出一張臉」嚇壞。（圖／翻攝自臉書／Kitt Williams）

記者趙蔡州／綜合報導

一名居住在澳洲昆士蘭州（Queensland）的阿嬤日前因為身體不適，前往布里斯本（Brisbane）一間醫院住院治療，住院期間她一直有「被人注視」的詭異感覺，直到某一天她無意間抬頭時，在天花板的冷氣出風口看見一張人臉，嚇得她立刻拍照並傳給媳婦求救，照片事後也在網路引發瘋傳。

綜合外媒報導，女網友威廉姆斯（Kitt Williams）3日在臉書分享一張詭異照片，她解釋，自己的婆婆日前因為生病住院，住院期間一直傳訊息說「覺得有人在偷窺」，半夜睡覺時更隱約會有被人觸碰的感覺，「婆婆本來以為是醫護人員再檢查，但是她多次睜眼都沒看見任何人。」

▲婆婆向值班護士及醫生說明情況，不過醫院人員不相信她的說詞。（圖／免費圖庫Pixabay）

情況就這樣一直持續好幾天，直到有一次婆婆又感受到視線，她隨即坐起身觀察病房，接著在天花板的冷氣出風口看見一張人臉，對方眼睛瞪大並一直凝視著她，嚇得她立刻拍下照片並傳給威廉姆斯，事後也向醫院的值班護士及醫生說明情況，不過醫院人員並不相信她的說詞。

威廉姆斯最後說，婆婆之後仍會在出風口發現那一張人臉，對方在觀察病房一陣子後就會消失。照片在臉書曝光後立刻引發網友熱議，有人認為「真的是一張人臉」、「太可怕了，我一定立刻離開」；也有人覺得，婆婆看見的應該只是動物，甚至只是通風口的一部分，隨著空氣流動會定期出現而已。