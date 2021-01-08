　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！　醫院不堪負荷...疫情全面失控

▲▼新冠肺炎,英國,NHS。（圖／路透）

▲倫敦宣布進入重大事故狀態。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

英國倫敦市長薩迪克•汗（Sadiq Khan）稍早宣布，在新冠肺炎患者不斷的增加之下，醫院已經不堪負荷，倫敦已經進入「重大事故」狀態。

綜合外媒報導，倫敦市長薩迪克•汗發出緊急聲明表示，倫敦的醫療已經不堪重負，病床僅剩不多，但疫情仍處於失控狀態，並要求民眾遵循禁令不要出門，周末也不要聚集在一起。

據悉，倫敦醫院現有7千多名新冠肺炎患者，相較於2020年4月的高峰時期多出2000人，近一千人為重症患者。

ET快訊
阿信唱一半「IG直播突打開」　上萬網友看畫面傻了
罕見畫面曝！國軍「雪地持槍」演練　高山站台下雪了
三大名牌香水「下殺1099元」！　錯過只能後悔
快訊／倫敦宣布進入「重大事故狀態」！疫情全面失控
女大生爆頭亡！閨蜜跪地崩潰　計程車「違停殺人」法官判了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！　醫院不堪負荷...疫情全面失控

慧眼看天下／美國會山莊濺血 民主退步成第三世界？

寶寶掉下沙發！孕媽轉頭傻了「3秒衝刺」空中撲接　畫面超驚險

墨西哥無畏猖狂疫情！搶救經濟　政府點頭「8000人天體營」照辦

川粉攻國會「情緒太激動」心臟病發丟命！　華府暴動已釀5死

新加坡內閣第一人！總理李顯龍接種新冠疫苗　嗨喊：完全不會痛

日本首都圈進入緊急事態　京阪兵庫擬9日申請跟進

4遊客「嗨摸鱷魚」合照！下秒巨鱷突轉頭猛咬　「爆血」影片曝光

川普趕卸任前急派「美駐UN大使」訪台！前AIT處長直言：時機很糟

新冠強闖國會！美議員參加「聯席會議」後確診　其餘議員挫勒等

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

怪怪的！回家「沒有狗熱情迎接」當機10秒黑影衝出：床太溫暖啦

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！　醫院不堪負荷...疫情全面失控

慧眼看天下／美國會山莊濺血 民主退步成第三世界？

寶寶掉下沙發！孕媽轉頭傻了「3秒衝刺」空中撲接　畫面超驚險

墨西哥無畏猖狂疫情！搶救經濟　政府點頭「8000人天體營」照辦

川粉攻國會「情緒太激動」心臟病發丟命！　華府暴動已釀5死

新加坡內閣第一人！總理李顯龍接種新冠疫苗　嗨喊：完全不會痛

日本首都圈進入緊急事態　京阪兵庫擬9日申請跟進

4遊客「嗨摸鱷魚」合照！下秒巨鱷突轉頭猛咬　「爆血」影片曝光

川普趕卸任前急派「美駐UN大使」訪台！前AIT處長直言：時機很糟

新冠強闖國會！美議員參加「聯席會議」後確診　其餘議員挫勒等

日立慈善盃首回合頂5度低溫　錢珮芸領先、徐薇淩想吃麻油雞

李家慷第四節獨得12分　璞園本季第2勝76比58退台銀

被爆「和肯伊威斯特睡了」害金卡達夏離婚！　男網紅傻眼：蛤？

桃園車站驚見「紫色複製人」！男子買票看傻：我媽在哪裡？

《柏捷頓家族》千金x公爵假戲真做　古裝版《花邊教主》衝歷年第五

《料理之王》米其林廚師關鍵失誤　廚佛Fred：非常致命

范冰冰貼臉靠肩張鈞甯！陷低潮合體3閨蜜「比什麽都靠譜的情感」

崔宇植因「國籍」加入《尹Stay》！李瑞鎮先下馬威：憑什麼當正職

美駐聯合國大使訪台　華春瑩：必將遭到歷史的懲罰

觀察暴動...吳斯懷列美國穩住民主「4關鍵」　嘆：台灣都欠缺或不足

國際熱門新聞

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

祖克柏出手　臉書無限期封鎖川普

菲空姐狂歡趴畫面曝　激吻公主抱嗨翻

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

影片曝！美神秘51區驚見「大型不明三角物」

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

空姐輪椅運屍畫面曝！4嫌還原互動

菲空姐慘死　富少公開合照否認性侵

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

空姐生前曾疑遭下藥！隔壁房同歡開趴鬧人命全落跑

菲空姐「死亡之夜」13小時時間軸曝光

更多熱門

相關新聞

浪喵遭「捕鼠器黏住」困街角狂哀嚎

浪喵遭「捕鼠器黏住」困街角狂哀嚎

為了防止老鼠從外頭透過水管鑽進來，不少民眾會在街道巷弄中放置黏鼠板，可是卻有可能影響到其他的小動物！日前英國英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示，他們在倫敦西北部的克里克伍德（Cricklewood）一條小巷中，發現了一隻黏在黏鼠板上的流浪貓，全身都動彈不得，讓人非常心疼。

英國變種病毒來了！案792少年「時間軸一次看」

英國變種病毒來了！案792少年「時間軸一次看」

全球各國跨年煙火晚會懶人包

全球各國跨年煙火晚會懶人包

即／南韓禁英航班入境...斷航效期延長一周！

即／南韓禁英航班入境...斷航效期延長一周！

變種病毒攻南韓！英旅客「2篩陰性」確診前曾外出

變種病毒攻南韓！英旅客「2篩陰性」確診前曾外出

關鍵字：

倫敦

讀者迴響

熱門新聞

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

施柏宇突發全黑文「再見了，別再流淚」

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面