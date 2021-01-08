快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！　醫院不堪負荷...疫情全面失控





▲倫敦宣布進入重大事故狀態。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

英國倫敦市長薩迪克•汗（Sadiq Khan）稍早宣布，在新冠肺炎患者不斷的增加之下，醫院已經不堪負荷，倫敦已經進入「重大事故」狀態。

綜合外媒報導，倫敦市長薩迪克•汗發出緊急聲明表示，倫敦的醫療已經不堪重負，病床僅剩不多，但疫情仍處於失控狀態，並要求民眾遵循禁令不要出門，周末也不要聚集在一起。

據悉，倫敦醫院現有7千多名新冠肺炎患者，相較於2020年4月的高峰時期多出2000人，近一千人為重症患者。