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慧眼看天下／美國會山莊濺血 民主退步成第三世界？


新聞節目中心／綜合報導

一場由川普支持者在美國國會山莊演出的全武行，震驚全世界，這是號稱「民主大國」、「世界領導」的美國史上最不堪的一天，在受到來自全球各地的領袖同聲譴責、民主之敵的國家嘲諷訕笑之後，川普會受到壓力，準備收手乖乖移交手中政權給下任總統拜登嗎？《慧眼看天下》第130集，在川粉失控、血染美國國會山莊的第一天，就電話連線曾經在美國工作許久的資深外交官介文汲，與主持人黃寶慧一起分析這一場前所未見、由主政者挑起的示威抗爭活動，後續將會有什麼樣的變化。

▲▼介文汲評論川粉華府大遊行。（圖／慧眼看天下）

川普早就預告1月6日活動 抗議變流血事件誰的錯?
川普在2020結束前的最後幾天，早就利用推特向支持者喊話，呼籲大家1月6日站出來，甚至在網路上還有活動宣傳影片，透過不同平台向支持者發聲，鼓勵大家到華府集結，但顯然川普的作為，美國主流媒體再次選擇冷處理，讓這股川粉怒火從美國各地湧入華府，一次爆發的結果果然讓全世界瞠目結舌。在去年底，介文汲就已經關注川普發出的這則動員令，來自美國各地的川普支持者，是非常熱情響應這一次的號召，從當時人潮流動的跡象預估，這場1月6日的活動勢必精彩萬分，但可惜拜登陣營的敏感度實在太差了，輕忽川普實力的結果，造成美國蒙羞讓世界看笑話，其實不能全怪罪川普。

按照曾在《慧眼看天下》提出「恐怖14天」論調的美麗島電子報董事長吳子嘉的預判，川粉的血濺美國國會山莊恐怕只是一場華麗的序幕，未來川普要玩轉的政治謀略將會集中在中東（伊朗）、南海（中國大陸）與台灣三個部分，從川粉失控的第一天，美國即將隨川普一同卸任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就發表聲明，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣，再次展現台美友好關係，而這個消息今天獲得證實，克拉夫特將於1月13日至15日訪問台灣，這個爆炸性的消息激怒了北京當局，從川普丟出來的燙手山芋台灣接下來該如何處理，將考驗著小英政府的智慧。

▲▼法國總統馬克宏與歐盟、中國領導人舉行視訊會晤。（圖／路透）
▲法國總統馬克宏與歐盟、中國領導人舉行視訊會晤。（圖／路透）

中歐全面投資協定 奠定中方世界經濟霸權地位!?
歷時七年、進行過35輪漫長會談的歐盟和中國大陸，終於趕在2020年結束之前敲定「中國-歐盟全面投資協定」（The Comprehensive Agreement on Investment，簡稱CAI）。有媒體分析，認為中國大陸跟歐盟，趕在德國輪值主席國任期結束前2天以及美國新任總統拜登上任前底定這個協定，表面上是打臉美國、送中國大陸一個大禮，實質上卻是凸顯美中歐盟的政治三角關係正在悄悄變化當中。拜登執政團隊的準國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）第一時間就對歐盟施壓，暗示歐盟應該要暫停與中國的投資協定，等待與美國對話後再和中國簽訂，可惜歐盟並不賞臉。

外界評論這是德國盤算後的結果，也拜英國確定脫歐之賜，讓這個投資協定少了一個阻力，這是中國大陸在2020年完成的第三個貿易協定，挾著貿易優勢，加上受惠於疫情，英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）就指出，中國大陸可能提前5年，於2028年超越美國成為世界最大經濟體。儘管美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對「中國-歐盟全面投資協定」抱持不看好的心態，認為協定非常「薄弱」，但仍無法改變中國大陸正走向一個美國最不樂見的美好發展中。到底這個投資協定會為中國大陸帶來什麼樣有利的發展？美歐的關係會如拜登想像得那樣美好，可以重建夥伴關係一起打擊中國大陸嗎？2021年的國際秩序又將呈現什麼樣的樣貌呢？值得各界關注。

▼完整節目內容，將會於01月09日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。
慧眼看天下第130集顯圖標

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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