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日本首都圈進入緊急事態　京阪兵庫擬9日申請跟進

▲▼東京疫情。（圖／路透）

▲日本首都圈發布為期一個月的緊急事態宣言。（圖／路透）

 文／中央社

日本首相菅義偉昨天針對疫情嚴峻的首都圈發布緊急事態宣言，大阪府與京都府今天決定跟進，擬明天與兵庫縣一起提出申請，請中央對大阪、京都與兵庫發布緊急事態宣言。

首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣）今天0時起「緊急事態宣言」生效，具體防疫措施包括餐廳提早到晚間8時打烊、上班出勤人數減少7成、晚間8時後民眾盡量避免外出、體育賽事或演唱會觀眾人數設限等，將實施至2月7日。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府今天召開武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）對策本部會議，因府內疫情急速擴大，決定向中央政府提出申請，對大阪府發布緊急事態宣言。

大阪府預計明天與京都府和兵庫縣，一起提出申請；並規劃若發布緊急事態，將同樣要求境內所有餐廳提早到晚間8時打烊、提供酒精飲料只到晚間7時等。

京都府今天召開的對策本部會議也決定，將與大阪府、兵庫縣，一起在明天向中央政府申請發布緊急事態宣言。

京都府昨天新增確診143例，創下新高，且最近一週每10萬人的確診病例數，增加速度與首都圈相同；去年12月的確診病例中，約有3成是因為聚餐而遭到傳染。

另外，兵庫縣今天新增確診297例，已是連續3天創新高，累計確診共1萬1495例。

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