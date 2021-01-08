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Google街景驚見「詭異遺骸」超完整！　他拉近一看直呼：好神祕

▲▼（圖／翻攝自YouTube／MrMBB333）

▲南極發現的神秘骨骸照。（圖／翻攝自YouTube／MrMBB333

記者黃心瑀／綜合報導

YouTube頻道「MrMBB333」近日更新一則影片，內容指出在Google Maps上，發現南極海岸向內陸約50英里（約80.5公里）的地方，有一個相當完整、巨大的「白色遺骸」，疑似是融冰才出現的東西，並且認為這骨骸應該是屬於凍結數千年的恐龍，或是一些神秘的新事物。

根據《太陽報》報導，「MrMBB333」在影片中表示，一名網友在南極海岸向內陸約50英里的地方，發現了這個神祕的遺骸，並將其截圖下來傳給他，從Google Maps街景圖上可以看到一具十分完整、非常大的骨骼遺骸，他猜測這副骨骸約在12至20英尺之間（約3.65至6.1公尺）；目前不知道這是凍結數千年，在最近融冰之後出現的東西，又或者是還沒有被發現的新東西，如果是新東西，那又是從何而來的？

「MrMBB333」進一步將圖片放大，可以看到該副骨骸擁有類似動物的四肢，他推斷這很有可能是恐龍的骨骸，但也有可能是其他的東西。儘管「MrMBB333」表示這項發現是神祕的，不過看過影片的許多網友卻理性的表示，從形狀來看，這像是一隻海豹的骨骸。

有網友稱，「在搜尋引擎上尋找，可以發現這副骨骼跟海豹的骨骼，有非常高的相似度」、「海豹沒有後腿吧！這副骨骸像是被種在地上一樣」、「它看起來像是鱷魚的骨架，這絕對是某種在陸地上行走的爬行動物」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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