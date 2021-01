新冠強闖國會！美議員參加「聯席會議」後確診　其餘議員挫勒等

▲美國眾議員拉特納最近確診為無症狀新冠感染病患。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

約翰霍普金斯大學統計數據顯示,美國的單日新冠死亡人數在7日破了4000大關,來到了4051人。更讓人驚訝的是,美國眾議員拉特納在參加了國會認證2020美選結果的聯席會議後,竟在推特上自曝,自己剛拿到了新冠檢測報告,確認是無症狀的病毒感染者,讓人擔憂他將引發新一波疫情蔓延。

據CNN報導,拉特納(Jake LaTurner)在6日曾前往國會山莊,並對拜登的選舉異議投下贊成票。當時,現場還有約400名眾議員一同參與了投票。數小時後,拉特納在推特發文指出,他收到了自己最新的新冠肺炎檢測報告,結果為陽性,並且經醫生確定為無症狀確診者。

Congressman LaTurner is following the advice of the House physician and CDC guidelines and, therefore, does not plan to return to the House floor for votes until he is cleared to do so.