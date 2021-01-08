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美單日4000人病逝！川粉「沒戴口罩」包圍國會　醫：恐變超級傳播

▲▼川粉國會大廈前示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲數千名未戴口罩的川普支持者包圍國會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

當美國總統川普的支持者昨天攻佔國會大廈震撼全球之際，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日病亡人數竟突破4000人再創新高，且昨天的騷亂很可能成疫情超級傳播。

路透社的公共衛生分析數據顯示，至昨晚為止，2019冠狀病毒疾病住院人數有13萬2051人，連續第4天呈現高檔。

當數千名未戴口罩的川普支持者包圍國會之際，美國單日新增確診再次飆破25萬5000例大關，累計2120萬人染疫。

疫情目前在美國大多數地區升溫，目前加州部分地區疫情惡化最嚴重，包括洛杉磯大都會區，已將醫院的負荷推向極限。本週稍早，公衛官員下令加州南部與中部10多個郡，將各類非迫切性手術暫停至少3週。

內華達州、新罕布什爾州、奧克拉荷馬州與賓州昨天都通報新高的單日病歿人數。

▲▼新冠肺炎,美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎,美國。（圖／達志影像／美聯社）

美國最新一波疫情攀升，混合著急速蔓延的變種病毒；這株去年12月首度在英國檢測出、具有高度傳染性的變種病毒，目前已擴散到美國至少7州，包括紐約州、科羅拉多州與加州。

紐約時報指出，昨天在電視目睹川普支持者攻佔國會大廈場景的科學家憂心，大量未戴口罩、大搖大擺穿梭國會廳廊與議員辦公室的民眾，讓昨天的事件不僅是政治上的騷亂，更恐成為超級傳播事件。

加州大學洛杉磯分校流行病學家瑞莫茵（Anne Rimoin）說：「昨天現場匯集所有令人擔心的元素，人們尖叫、吶喊、叫囂，完全放開身段，這些都給病毒傳播製造絕佳機會。」

美國最高防疫專家佛奇（Anthony S. Fauci）表示，由於先前耶誕與新年假期間人們旅行與聚會頻繁，「我們有理由相信疫情在1月中以後會更惡化」。

儘管美國去年12月已開始疫苗施打，但進度嚴重落後。據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的資料，目前打過第一劑人數雖已至少達590萬，但遠不及當初所訂、2020年底要有2000萬人接種完第一劑的進度。

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