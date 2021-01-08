激吻→輪椅運屍！　菲空姐「死亡之夜」 13小時時間軸曝光

▲達賽拉疑似遭到集體性侵死亡，下體有明顯撕裂傷、精液。（圖／Christine Angelica Dacera ig）。

記者王佩翊／編譯

菲律賓23歲空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜與友人在飯店開趴狂歡，元旦當天卻被發現陳屍在套房浴缸內，下體出現明顯撕裂傷與精液，疑似遭集體性侵。菲國警方匡列了11名嫌疑人，並逮捕了其中3人，然而最後皆因證據不足將其釋放。如今達賽拉從開趴狂歡到與男子激吻，以及最後被飯店工作人員用輪椅抬出的監視器畫面陸續曝光，《ETtoday新聞雲》為您整理完整的事發時間軸。

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達賽拉跨年夜當晚原本與數名友人一同在馬尼拉四星級「城市花園酒店」（City Garden Hotel）的2209號房（畫面前方）開趴，但其中一名友人認識隔壁2207號房（畫面後方）的房客，於是一群人便跑到隔壁房一起狂歡。

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達賽拉不斷地穿梭在2209號房與2207號房之間，玩得不亦樂乎。

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達賽拉被拍到在走廊主動親吻男性友人勞薩勒斯（Valentine Rosales）。

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達賽拉疑似失去意識，被另一名男性友人從2207號房搬運至2209號房。

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達賽拉被勞薩勒斯（熱吻男）從2207號房公主抱至2209號房，此時達賽拉仍有意識。

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元旦當天上午，2207號房客陸續退房。

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其中一名2209號房的房客也退房。

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達賽拉被發現失去意識躺在浴缸內，同房友人連忙求助飯店工作人員。飯店工作人員上樓查看狀況。

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飯店工作人員搬來輪椅。

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一行人協力將達賽拉搬到地下室，等待救護車到來。達賽拉送院後隨即被宣告死亡。

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