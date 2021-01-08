殺妻男「強力膠黏頭骨」假裝意外　岳父看驗屍報告發現真相

▲感情長達12年，女卻遭丈夫殺害。（圖／翻攝自Facebook／Lis Baquerizo）

記者李振慧／綜合報導

厄瓜多男子埃爾米達(Luis Hermida)殺害30歲妻子巴奎里佐(Lisbeth Baquerizo)，為了假裝事件只是意外，竟然用強力膠把對方的頭骨黏合起來，還謊騙岳父母快速辦完喪禮，幸好惡行逃不過驗屍官法眼，目前被警方通緝中。

事件發生在上月21日晚間，埃爾米達通知岳父母，妻子巴奎里佐在位於瓜亞基爾市(Guayaquil)家中摔下樓梯身亡。死者父親馬里奧(Mario Baquerizo)得知消息立即前往現場，抵達發現殯儀館的人也在，連棺材都已經備好，女婿告訴他，不要急著報警，先把喪禮辦好比較重要，且對方堅持要自己處理喪禮。

馬里奧因為女兒與女婿在一起長達12年，雖然覺得女婿要求有點奇怪，但完全沒有起疑心，便把一切交給對方處理，直到女兒友人後來告訴他與妻子，女兒生前曾遭到家暴才決定報案。

驗屍報告顯示，巴奎里佐死於頭頂挫傷和刺傷，埃爾米達為了掩飾罪行，用強力膠把受損的頭骨硬是黏合起來。警方將事件以暴力死亡方向進行偵辦，然而身為主要嫌疑人的埃爾米達，自警方上月29日發布逮捕令以來一直在逃，有可能已逃往哥倫比亞，案件仍在調查中。

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