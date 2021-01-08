　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「煽動國會暴動」恐遭起訴！　聯邦檢察官：不排除可能性

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普可能因為涉嫌煽動國會暴動而遭起訴。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普支持者6日攻入國會大廈，釀成5人死亡，68人被捕。華盛頓特區聯邦檢察官謝爾文（Michael Sherwin）於7日表示，司法部考慮針對所有參與暴動者提出刑事指控，他也不排除調查與起訴川普煽動暴動的可能性。

綜合CNBC、《國會山莊報》報導，謝爾文被問及，是否特別關注川普在引發華府混亂一事中扮演的角色。他表示，「我們會檢視所有採取行動的人，任何參與且證據符合犯罪行為者都將被起訴……不只是進入國會大廈的人。」

謝爾文也提到，華府檢方在過去36小時已經提出55項刑事指控，其中15項聯邦指控與國會暴動有關，「我認為這是一個好的開始，但絕不是結束」。他也提到，相關當局將偵訊國會警察局成員，若與暴動者共謀，也將被起訴。

川普6日在集會上持續指控選舉舞弊，呼籲支持者「戰鬥」並且遊行至國會大廈，抗議認證拜登勝選的議程，不久後就爆發國會大廈暴動。

《紐約時報》報導，白宮法律顧問西博隆納（Pat Cipollone）先前就曾警告，川普可能因為這番言論面臨法律風險。白宮目前則尚未回應謝爾文的說法。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 

►專櫃熱銷女香！Chloe、GUCCI、COACH一次全入手

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

ET快訊
傳再撤換高雄、台南、新北警察局長　接任人選曝光
寒流狂襲！全台一夜25人猝死　新北最多「最年輕40歲」
《想見你》男星突發全黑文　「再見了，別再流淚」
江蕙回來了！　封麥5年為了他「重返小巨蛋」
結婚8個月婆婆要求「全家同睡一房」　人妻再揭內幕：真的變態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登批國會暴動者「國內恐怖份子」：美國史上最黑暗的一天

爸媽「激烈床戰聲」迴盪整屋！兒女羞爆受夠出手了　超鬧結局曝光

喬治亞州「參議員決選」成關鍵！選情陷緊繃　結果恐等好幾天

《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

5月大嬰兒對媽咪「豎大拇指比讚」！　護士驚呼：從沒看過

洛杉磯「每15分鐘1人死亡」！1/5檢測者中鏢　官員憂：可能更糟

葉門7歲「骷髏男童」體重7公斤！瘦到只剩骨頭　瀕死蜷曲病床上

死亡自拍！他「瀑布旁擺pose」下秒滑倒急墜108米　最後身影曝光

少婦染毒！抓起2歲女兒「從6樓往下丟」　下秒自己也跳了

山坡上「33公尺女性性器」浮出地表！　巴西藝術品引爆正反論戰

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

台中女外送員停紅燈「遭後方猛撞」　她噴飛1層樓高摔落...恐怖畫面曝

殺妻男「強力膠黏頭骨」假裝意外　岳父看驗屍報告發現真相

民主黨2院領袖「急call彭斯」！　想把川普趕下台苦找嘸人

闖國會川粉長相全公開…FBI力邀全民指認！　局長怒斥：絕對究責

遛狗驚見「1根人的腳指」！她嚇到噴淚...警挖出一看超傻眼

戰鬥男被結冰瀑布砸死！　同行7人慘遭冰封...受困巨大冰柱下

金正恩海報掛滿大廳　元帥白軍服首曝光！官員朝聖完才能進門開會

奪下參眾議院！美民主黨「全面執政」　拜登上任優先對抗新冠疫情

川普下台危機四起！傳蓬佩奧+梅努欽密談「啟動第25修正案」可能

拒絕嫁給表哥！24歲女私奔被騙回家殘忍屠殺　男友死前遭性侵

川普「煽動國會暴動」恐遭起訴！　聯邦檢察官：不排除可能性

穿帽T出門冷炸！一查「體感2度」他嚇呆　網笑炸：誰叫你住沙子裡

百斤男超愛偷！無人商店「炸雞球」成目標...落網一句話超噴笑

厄文突缺席「可能原因曝光」　籃網對七六人後爆出「小柯瑞確診」

黃曉明拍戲ing…同台前女友爆風波！　導演曝當下情況：真心佩服

和勇士邁向勝利宇宙　臺北富邦勇士與星宇航空跨界合作

時力黨團籲臨時會加開內政委員會　力拚《港澳條例》儘速三讀

殺妻男「強力膠黏頭骨」假裝意外　岳父看驗屍報告發現真相

【廣編】跑跑卡丁車RUSH+迎接全新第五賽季 　趣味賽車「奔跑吧Pengsoo」

寒假要到了！教育部提注意事項：減少群聚、線上拜年

徐榛蔚輔選「無黨籍」丈夫傅崐萁　國民黨最終裁定停權1年

國際熱門新聞

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

祖克柏出手　臉書無限期封鎖川普

影片曝！美神秘51區驚見「大型不明三角物」

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

台裔眾議員密室躲川粉　偷發推文道別家人

不斷更新／幕僚請辭逼川普下台

「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

參院民主黨　要求內閣趕川普下台

國會斃命女身分曝光　空軍服役14年

美國會大廈遭攻擊　運輸部長趙小蘭請辭

日本疫情嚴峻　仍開放11國商務入境

鼻酸！亡父現身Google街景…「原來是在等她」

更多熱門

相關新聞

闖國會川粉長相全公開　FBI邀全民指認

闖國會川粉長相全公開　FBI邀全民指認

美國國會暴動後，各界紛紛要求警方進行調查，儘早逮捕闖入的，因此美國聯邦調查局（FBI）7日發出聲明，請民眾提供關於暴亂分子的訊息，包含影片、照片等相關證據。聯邦調查局長表示，動亂行為違背了美國的民主價值，絕對會追究相關人士責任。

Twitch禁「Pogchamp」貼圖：遏止暴力言論

Twitch禁「Pogchamp」貼圖：遏止暴力言論

奪下參眾院！民主黨「全面執政」

奪下參眾院！民主黨「全面執政」

川普下台危機！傳蓬佩奧要啟動第25修正案

川普下台危機！傳蓬佩奧要啟動第25修正案

美駐聯大使訪台　學者：川普限制拜登行動

美駐聯大使訪台　學者：川普限制拜登行動

關鍵字：

北美要聞川普國會大廈華盛頓特區

讀者迴響

熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

即／宜蘭2人「全身冰冷」　疑睡夢中猝死

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面