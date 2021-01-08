川普「煽動國會暴動」恐遭起訴！　聯邦檢察官：不排除可能性

▲美國總統川普可能因為涉嫌煽動國會暴動而遭起訴。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普支持者6日攻入國會大廈，釀成5人死亡，68人被捕。華盛頓特區聯邦檢察官謝爾文（Michael Sherwin）於7日表示，司法部考慮針對所有參與暴動者提出刑事指控，他也不排除調查與起訴川普煽動暴動的可能性。

綜合CNBC、《國會山莊報》報導，謝爾文被問及，是否特別關注川普在引發華府混亂一事中扮演的角色。他表示，「我們會檢視所有採取行動的人，任何參與且證據符合犯罪行為者都將被起訴……不只是進入國會大廈的人。」

謝爾文也提到，華府檢方在過去36小時已經提出55項刑事指控，其中15項聯邦指控與國會暴動有關，「我認為這是一個好的開始，但絕不是結束」。他也提到，相關當局將偵訊國會警察局成員，若與暴動者共謀，也將被起訴。

川普6日在集會上持續指控選舉舞弊，呼籲支持者「戰鬥」並且遊行至國會大廈，抗議認證拜登勝選的議程，不久後就爆發國會大廈暴動。

《紐約時報》報導，白宮法律顧問西博隆納（Pat Cipollone）先前就曾警告，川普可能因為這番言論面臨法律風險。白宮目前則尚未回應謝爾文的說法。

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