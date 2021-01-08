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媽媽手機看到性愛影片　主角竟是正妹代課老師和她兒子！

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州25歲正妹老師艾倫(Alexandria Allen)被控，在中學擔任代課老師時對一名15歲男學生下手，從去年3月至10月一共發生過3次性關係，由於家長在兒子手機發現2人裸照與相關影片才讓事件曝光。

喬治城(Georgetown)警方表示，女教師艾倫去年10月在皇家春季中學(Royal Spring Middle School)任職時，被學生母親發現她與15歲少年的性愛影片。學生母親表示，兒子坦承影片中人是老師，2人是在學校認識，「這讓我覺得很噁心，因為老師應該要幫助學生，可是她完全沒有」。

警方調查發現，艾倫曾在不同地點與男學生發生過3次性關係，其中一次是在當地希爾頓花園飯店(Hilton Garden)，4日正式依3項性侵罪名進行逮捕，艾倫交保後被下令不得與受害者接觸，根據調查結果還有可能提出其他罪名的指控，本案將於下月2日開庭審理。

▼母親透過手機，意外發現兒子與老師發生性關係。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼手機,滑手機,上網,女子。（圖／達志影像／示意圖）

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