遛狗驚見「1根人的腳指」！她嚇到噴淚...警挖出一看超傻眼

▲女子遛狗時走了一條沒走過的路，卻有了驚悚發現。（圖／翻攝自凱蒂臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

英國一名女子日前帶著狗狗到蓋茨黑德（Gateshead）的一條小徑散步時，在小路旁發現一根「人的腳指頭」，直直的從泥土裡冒出，嚇得她立刻報警處理，警方趕到現場將「腳趾」挖出後，真相讓在場所有人都傻眼了。

根據《鏡報》報導，26歲的凱蒂．威爾金森（Katie Wilkinson）5日帶著狗狗散步，那天她決定走另一條比平常更遠的小路，然而途中卻發現一旁的田野出現一根肉色物體，原本以為是某種垃圾，於是隨手拍張照就離開，等到回家檢查照片時，才驚覺那好像是一根「人的腳指」。

對此凱蒂提到，看著照片越想越不對，於是發給親友看並詢問他們是什麼，沒想到每個人都覺得「那就是腳趾」，於是她立刻打電話報警處理，打完電話後她嚇得開始哭泣甚至無法呼吸，最後還打給母親表示「我發現了一具屍體」。

▲凱蒂發現田裡插著「1根腳趾」，嚇得急忙報警。（圖／翻攝自凱蒂臉書）

警方來到現場後，凱蒂也給他們看當時所拍攝的照片，所有的員警也都認為那就是一根腳趾，於是他們帶著搜救犬開始搜索，直到2小時過後，終於有搜救犬發現那根腳趾的蹤跡，然而當警方挖開後卻發現，那其實只是一顆「馬鈴薯」。

在得知泥土裡的是馬鈴薯後，所有人都感到傻眼，凱蒂只能不斷的向警方道歉。她說，「我覺得好尷尬…簡直不敢相信自己麻煩了一大群警察，把時間浪費在一棵馬鈴薯上。」

凱蒂還補充說，「警長還安慰我，說他看到照片時也嚇到以為是腳趾，叫我不要放在心上。」她也慶幸土裡的只是馬鈴薯，如果真的是腳趾或其他人體器官，可能真會留下陰影。