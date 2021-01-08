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白宮第2位內閣走人…美國教育部長請辭！　指責川普煽動暴力

▲▼美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國國會遭川粉闖入引發暴動後，內閣也出現人事動盪；教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）7日晚間請辭，成為第2位在暴亂發生後辭職的內閣閣員。

戴弗斯指責川普（Donald Trump）煽動暴力造成國家緊張局勢，助長支持者闖入國會大廈，「你的言詞在這種狀況中造成的影響是不會錯的，這對我來說也是一個轉折點（inflection point）。」在暴動發生之前，戴弗斯仍力挺川普的相關教育政策。

美國台裔運輸部長趙小蘭稍早也辭去職務，「這次攻擊深深困擾著我，我根本無法置之不理。」並表示，將協助民主黨籍的布塔朱吉（Pete Buttigieg）接掌後續職務。

除了2名高階內閣成員外，目前也有多位川普政府官員在暴亂後請辭，包含白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）幕僚長葛里向（Stephanie Grisham）。另外，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）正考慮請辭。

►無法不理「川粉攻國會」　美運輸部長趙小蘭請辭
►國會山莊暴力事件後　美媒：白宮中國專家博明請辭
►CNN曝：白宮國安顧問考慮請辭！　川普還禁潘斯幕僚長進西廂

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