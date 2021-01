川粉攻國會「情緒太激動」心臟病發丟命！　華府暴動已釀5死

▲川粉抗議選舉不公,闖入美國國會大廈。(圖/路透)

美國總統川普的支持者6日發起暴動,攻入國會大廈,衝突過程釀成5死,包括1名警察與4名川粉。除了殉職國會警員西尼克(Brian Sicknick)、中彈身亡的退役空軍巴比特(Ashli Babbitt)以外,另外3人分別因中風、遭到人群踩踏、情緒激動心臟病發而不幸去世,如今真實身分也被媒體揭露。

▲由左至右分別為菲利普斯、博伊蘭與格里森。



50歲電腦程式設計師菲利普斯(Benjamin Phillips)來自賓州,成立網站Trumparoo,以利於總統支持者互相溝通聯繫。他與另外數十名川粉結伴前往華府,卻在暴動現場突然中風死亡。

菲利普斯稍早接受《費城詢問報》(The Inquirer)採訪,將6日形容為「我們餘生的第一天」,暴動前也曾和朋友說,「他們應該把今年命名為第0年,因為將會發生一些事情」。外界目前尚不清楚,他是否還有其他家屬或親戚,心臟病發的時間與地點也未公布。

