　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川粉攻國會「情緒太激動」心臟病發丟命！　華府暴動已釀5死

▲▼ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

▲川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普的支持者6日發起暴動，攻入國會大廈，衝突過程釀成5死，包括1名警察與4名川粉。除了殉職國會警員西尼克（Brian Sicknick）、中彈身亡的退役空軍巴比特（Ashli Babbitt）以外，另外3人分別因中風、遭到人群踩踏、情緒激動心臟病發而不幸去世，如今真實身分也被媒體揭露。

▲由左至右分別為菲利普斯、博伊蘭與格里森。

50歲電腦程式設計師菲利普斯（Benjamin Phillips）來自賓州，成立網站Trumparoo，以利於總統支持者互相溝通聯繫。他與另外數十名川粉結伴前往華府，卻在暴動現場突然中風死亡。

菲利普斯稍早接受《費城詢問報》（The Inquirer）採訪，將6日形容為「我們餘生的第一天」，暴動前也曾和朋友說，「他們應該把今年命名為第0年，因為將會發生一些事情」。外界目前尚不清楚，他是否還有其他家屬或親戚，心臟病發的時間與地點也未公布。

來自阿拉巴馬州的55歲男子格里森（Kevin Greeson）在暴動現場情緒過度激動，心臟病發身亡。家屬在臉書上宣布死訊時表示，雖然他擁有高血壓病史，但絕無暴力傾向，只是前往華府支持川普。

根據格里森的社交媒體紀錄，他曾分享自己與2把AR-15步槍的合照，也時常在網站Parler發文批評民主黨，「讓我們把這個國家奪回來！把你們的槍上膛，走上街頭」、「讓我們給他們一場戰爭……民主黨人沒有槍，但我們有」，也曾在推特上附和川普，推廣以抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）治療新冠肺炎。

▲▼川粉闖入國會。（圖／路透）

▲川粉6日發起的暴動震驚國際，導致5人死亡。（圖／路透）

34歲的博伊蘭（Roseanne Boyland）遠從喬治亞州前往華府，在國會大廈圓形大廳（Rotunda）疑似遭到「踩踏致死」，下午5時左右被目睹倒臥在地，接受心肺復甦術，送醫後於6時左右宣告不治。

親戚接受《每日郵報》採訪時透露，博伊蘭第一次參加川普的活動，事前猶豫許久，也遭親戚勸阻，直至5日晚間抵達現場，仍一度興起退縮念頭，但聽了總統的演講後，膽子就大了起來。他們透露，相關單位仍在釐清案發過程，「有人說她被踩踏，有人說她暈倒了。」

博伊蘭的姊夫凱福（Justin Cave）表示，「她只是真的很相信川普，僅此而已，這卻讓她付出生命的代價」。他痛批川普煽動暴動，導致4名支持者喪生，必須為此負責，也呼籲援引憲法第25修正案，讓總統立刻下台。

國會斃命女身分曝光！川普鐵粉空軍服役14年　脖子中彈口鼻冒血亡

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►專櫃熱銷女香！Chloe、GUCCI、COACH一次全入手

ET快訊
黃荷娜老公「揭她吸毒」　中途詭異自殺亡
全台最冷大學「竟不是文化」　內行曝真相
正妹YouTuber逝世！　死前3天才更新「何時死都不後悔」
快訊／富王鴨肉要道歉了！記者會時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

埃及法老狂生100孩！木乃伊「生殖器離奇消失」　學者曝真正原因　

菲空姐「輪椅運屍」畫面曝光！4男嫌還原最後互動　噴淚喊冤

民主黨2院領袖「急call彭斯」！　想把川普趕下台苦找嘸人

川普「煽動國會暴動」恐遭起訴！　聯邦檢察官：不排除可能性

拜登批國會暴動者「國內恐怖份子」：美國史上最黑暗的一天

爸媽「激烈床戰聲」迴盪整屋！兒女羞爆受夠出手了　超鬧結局曝光

喬治亞州「參議員決選」成關鍵！選情陷緊繃　結果恐等好幾天

《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

5月大嬰兒對媽咪「豎大拇指比讚」！　護士驚呼：從沒看過

洛杉磯「每15分鐘1人死亡」！1/5檢測者中鏢　官員憂：可能更糟

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

怪怪的！回家「沒有狗熱情迎接」當機10秒黑影衝出：床太溫暖啦

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

慧眼看天下／美國會山莊濺血 民主退步成第三世界？

寶寶掉下沙發！孕媽轉頭傻了「3秒衝刺」空中撲接　畫面超驚險

墨西哥無畏猖狂疫情！搶救經濟　政府點頭「8000人天體營」照辦

川粉攻國會「情緒太激動」心臟病發丟命！　華府暴動已釀5死

新加坡內閣第一人！總理李顯龍接種新冠疫苗　嗨喊：完全不會痛

日本首都圈進入緊急事態　京阪兵庫擬9日申請跟進

4遊客「嗨摸鱷魚」合照！下秒巨鱷突轉頭猛咬　「爆血」影片曝光

川普趕卸任前急派「美駐UN大使」訪台！前AIT處長直言：時機很糟

新冠強闖國會！美議員參加「聯席會議」後確診　其餘議員挫勒等

暴雪狂炸日本！秋田縣4萬多戶停電　急開設避難所

快訊／台南轎車撞電線桿「車頭毀掉」　一家4口送醫、有2歲男童

熟悉中職準會長蔡其昌　林宗成：標準棒球迷

謝金燕開唱前驚罹胃病！　現況曝光...她籲：千萬不要學壞習慣

RCEP、中歐投資協定談妥　郭瑞華：成大陸拉攏台商利器

基隆藝文競賽聯合頒獎典禮　林右昌勉培養美學扎根校園

桃園惡女「點餐不取」還暴打熊貓　男友加碼肉搜狂譙再逼道歉

慧眼看天下／美國會山莊濺血 民主退步成第三世界？

算錯人頭沒排到口罩號碼牌　婦大鬧買到了！再控路人酸她：魯小小

寶寶掉下沙發！孕媽轉頭傻了「3秒衝刺」空中撲接　畫面超驚險

吳怡農操盤2022北市長選舉　國民黨評估替陳時中添年輕票選

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

祖克柏出手　臉書無限期封鎖川普

菲空姐狂歡趴畫面曝　激吻公主抱嗨翻

影片曝！美神秘51區驚見「大型不明三角物」

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

菲空姐慘死　富少公開合照否認性侵

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

空姐輪椅運屍畫面曝！4嫌還原互動

台裔眾議員密室躲川粉　偷發推文道別家人

不斷更新／幕僚請辭逼川普下台

空姐生前曾疑遭下藥！隔壁房同歡開趴鬧人命全落跑

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

更多熱門

相關新聞

墨西哥救經濟　疫情猖狂照辦天體營

墨西哥救經濟　疫情猖狂照辦天體營

墨西哥南部海岸的希伯萊特沙灘是當地第一個，也是唯一一個可以合法裸泳的沙灘，它的天體營也讓它享譽世界。今年，儘管新冠疫情在當地仍然十分猖狂，但主辦單位仍決定要維持傳統，在1月29日至2月1日舉辦大規模的裸體節，屆時將有多達8000人參加盛宴。

川普卸任前急派美駐UN大使訪台！前AIT處長：時機很糟

川普卸任前急派美駐UN大使訪台！前AIT處長：時機很糟

一份來自美國的「遲來大禮」

一份來自美國的「遲來大禮」

議員參加「聯席會議」後確診新冠

議員參加「聯席會議」後確診新冠

川粉包圍國會之際　美單日4000人病逝

川粉包圍國會之際　美單日4000人病逝

關鍵字：

北美要聞川普國會大廈川粉暴動

讀者迴響

熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

施柏宇突發全黑文「再見了，別再流淚」

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面