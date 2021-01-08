闖國會川粉長相全公開…FBI力邀全民指認！　局長怒斥：絕對究責

▲美國闖國會暴亂分子長相全公開。（圖／翻攝自華盛頓警局）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會暴動後，各界紛紛要求警方進行調查，儘早逮捕闖入的，因此美國聯邦調查局（FBI）7日發出聲明，請民眾提供關於暴亂分子的訊息，包含影片、照片等相關證據。聯邦調查局長表示，動亂行為違背了美國的民主價值，絕對會追究相關人士責任。

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH. — FBI (@FBI) January 7, 2021

綜合外媒報導，FBI在聲明中表示，他們正在蒐集6日國會大廈周圍暴力事件的證據，並請民眾協助提供包含影片、照片等相關線索。FBI局長瑞伊（Christopher Wray）指出，這些暴亂分子無視政府機構與民主過程，他們也不會容忍暴力煽動者（violent agitators）和極端分子（extremist），「這種行為背叛了民主價值，我們將會追究所有參與動亂的人的責任。」

同時，華盛頓警方也公布了在國會大廈內部進行破壞的暴力份子長相，希望民眾能協助指認，且提到這些人涉及的罪名包含非法進入和接受贓物（Receiving Stolen Property），最重可能判處7年有期徒刑。

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