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空姐遭11男硬上陳屍浴缸...生前熱吻畫面曝！富少辯：是她強吻我

▲空姐遭集體性侵死亡。（圖／Christine Angelica Dacera ig、Valentine Rosales FB）

▲畫面中的男子聲稱，自己是被達賽拉強吻，並且馬上推開女方。（圖／Valentine Rosales FB）

記者王佩翊／編譯

菲律賓航空23歲網美空姐達賽拉跨年到飯店開趴狂歡，然而卻疑似遭到集體性侵，隔日被發現陳屍在浴缸內。監視器畫面7日曝光，清楚拍到達賽拉在走廊上與人熱吻，不久後甚至毫無意識地遭到「搬屍」，畫面流出後再度震驚各界。如今被拍到與達賽拉熱吻的男子勞薩勒斯（Valentine Rosales）卻在臉書上稱，自己是遭到達賽拉「強吻」，並貼出一段較長的監視器畫面，證明自己被親後有推開達賽拉。

▲空姐遭集體性侵死亡。（圖／Christine Angelica Dacera ig、Valentine Rosales FB）

▲達賽拉疑似遭到集體性侵死亡。（圖／Christine Angelica Dacera ig）

根據菲律賓媒體GMA NEWS報導，監視器曾經拍到達賽拉生前與一群男子在走廊上相談甚歡，怎知幾日後又流出另外兩段監視器畫面，其中一段拍到達賽拉與一名男子在走廊上忘情熱吻，另一段則是一名男子將失去意識的達賽拉，宛如「運屍」一樣，搬到另一間客房的畫面，引發譁然。

對此，被拍到與德賽拉熱吻的男子勞薩勒斯（Valentine Rosales）6日晚間在臉書上PO出較長的監視器影片，他聲稱新聞上播放的畫面是遭到剪輯的，一開始其實是達賽拉主動吻他，但他也馬上推開德賽拉。另一名一度被捕的達賽拉好友加利多（Rommel Galido）則表示，達賽拉喝醉後本來就會親吻他們，這很正常。

達賽拉一開始是與友人在馬尼拉四星級「城市花園酒店」（City Garden Hotel）高級套房的2209號房開趴，隨後疑似是其中一名友人認識隔壁2207號房的房客，於是一行人便一同狂歡。

達賽拉1日上午被發現陳屍在高級飯店浴缸內，全身上下多處瘀青與割傷，下體更出現明顯撕裂傷和精液，疑似遭到集體性侵。警方雖一度將11名在場男子列為嫌疑人，並逮捕其中3人，但最後仍因證據不足將其釋放。達賽拉的首次驗屍結束後，家屬對結果深表不滿，並申請第二次驗屍，如今第二次驗屍結果已經出爐，但為了案情需要，相關單位表示將不會公開詳細內容。

▼飯店監視器拍下達賽拉的最後身影。（圖／Christine Angelica Dacera ig、Valentine Rosales FB）

▲空姐遭集體性侵死亡。（圖／Christine Angelica Dacera ig、Valentine Rosales FB）

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