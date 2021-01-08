民主黨2院領袖「急call彭斯」！　想把川普趕下台苦找嘸人

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（左）與參議院少數黨領袖舒默（右）。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國首都華盛頓特區6日發生暴動事件，總統川普支持者攻入國會大廈，目前累計5死、68人被捕。民主黨人士紛紛要求川普下台，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於7日致電副總統彭斯（Mike Pence），呼籲援引憲法第25修正案，但卻聯繫不到對方。

BBC、CNN引述民主黨聲明報導，川普因「煽動叛亂與如今依然構成的危險，必須被立刻免職，「我們今天早上致電副總統彭斯，呼籲他援引憲法第25修正案……目前尚未獲得副總統的回覆」。舒默直言「這位總統不應該再執政一天」，裴洛西（Nancy Pelosi）也指出，她不排除再次彈劾總統。

儘管許多政治人物要求川普下台，但大多數都是民主黨籍，僅少數共和黨人贊同，似乎不太可能達到參議院2/3席次支持的門檻，因此依據憲法彈劾條款定罪川普的可能性也很低。

▲消息人士透露，彭斯（Mike Pence）的顧問與幕僚正在討論援引憲法第25修正案，但目前不太可能實際訴諸此做法。（圖／達志影像／美聯社）



消息人士透露，彭斯的顧問與幕僚已經在討論援引憲法第25修正案，但由於不太可能成功，副總統目前「極度不可能」訴諸此做法。另一名政府官員表示，彭斯尚未與任何內閣官員討論此事。

另外3名高級政府官員表示，2名內閣成員呼籲其他同事與總統召開內閣會議，針對國會暴動進行質詢；多個聯邦機構的幕僚長也互相通話討論這種可能性。但是，一些內閣部長擔心惹怒川普與援引法案帶來的風險，對此猶豫不決。

川普7日晚間發表演說表示，他將致力達成有秩序的權力過渡，讓新政府將在1月20日宣誓就職。他自稱對於6日的「暴力、違法與混亂感到憤怒」，呼籲「冷卻激情，恢復冷靜」、「療癒與和解」。但是，目前仍不清楚此舉是否足以緩解內閣成員的擔憂。

一名白宮顧問認為，川普之所以發表這番談話，是因為高級官員可能辭職，他也面臨免職與彈劾的威脅，「這個訊息應該在選舉之夜公布，而非出人命之後」。

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