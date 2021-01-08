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快訊／川普發聲！譴責國會暴動　承諾「有秩序移交政權」

記者葉國吏／綜合報導　

美國國會發生暴動，總統川普在推特解封之後發出首則影片，他在影片中先是譴責國會暴力事件，同時呼籲民眾冷靜，強調絕對會和平轉移政權。

▲▼川普首度發聲。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲川普首度發聲。（圖／翻攝自推特）

川普在推特帳號解封後，發出第一則影片。在長約2分半的影片中，他先對6日的國會暴動事件進行譴責，稱他與所有美國人一樣，都對此感到相當憤怒。

川普說，這些褻瀆民主體制的違法者都必須付出代價，這些行使暴力者不能代表這個國家。他同時呼籲所有民眾冷靜，強調他的陣營先前所發動的挑戰選舉行動，只是為了確保選舉公正。

川普進一步強調，美國選舉法律必須改革，重新獲得人民信任，接下來的任務焦點則是進行政權和平轉移。

▲▼ 美國華府暴動。（圖／達志影像／美聯社）

▲華府暴動已有5人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

社群網路媒體推特以及臉書，昨天將美國總統川普公布的一段疑似煽動暴力的演說影片撤下後沒多久，便宣布川普的帳號將被停權12個小時。推特也警告，如果繼續違反規定，該帳號可能遭永久停權。不過稍早，川普的推特已經可正常使用，他也在預錄的影片中表示將會有秩序移交政權。

臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）則於7日宣布，臉書將「無限期」封鎖川普的臉書帳號和Instagram帳號，期間不能張貼任何新貼文。他表示，至少要等到總統當選人拜登正式入主白宮後，才有可能解封。

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