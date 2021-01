宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！

▲貼文內容。(圖/翻攝自推特攝)

記者蔡儀潔/綜合報導

將隨著川普政府在20日離任,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)任期進入倒計時,他密集推發出文詳述其外交政績。蓬佩奧7日在推特發文表示,「我們和台灣友人站在一起。」

蓬佩奧7日發出推文,當中提到「我們和台灣友人站在一起,過去3年來川普政府對台軍售超過150億美元,歐巴馬政府呢?8年140億美元。」貼文註記要「算算數學」,並在推文貼上中華民國國軍照片。

We've stood by our friends in Taiwan. Over the past 3 years the Trump Administration authorized more than $15 billion in arms sales to Taiwan. The Obama Administration? $14 billion dollars in sales over 8 years. #DoTheMath pic.twitter.com/xZpmlQc1gA