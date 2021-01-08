不斷更新／川粉攻國會再增1死！　川普臉書、IG被「無限期」封鎖

▲美國經歷了混亂又黑暗的一天。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統大選終於落幕，國會參眾兩院美東時間6日下午舉行聯席會議，認證選舉人團選出拜登為下一任美國總統，然而開始辯論不到一小時，示威群眾衝入國會，暴動導致至少4人死亡。CNN報導，一名國會警員周四（7日)不幸殉職，至今共5死。目前混亂已經基本平息，不過美國運輸部長趙小蘭表示將辭去職務，這是川普政府中以辭職表達抗議的最高階成員；另外臉書將「無限期」封鎖川普的臉書帳號和Instagram帳號。

▲議員們紛紛撤離或就地掩蔽。（圖／達志影像／美聯社）

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根據CNN最新消息，3名消息人士證實，一名美國國會警察因6日騷亂引發的事件死亡，至今共5死。另外4人分別為一名被警方射殺的女性，其餘3人則是因急救無效身亡。

美聯社報導稱，暴動發生後，眾議院議長裴洛西立刻要求國會警察局局長（Steven Sund）下台。目前桑德已提出辭呈，將於本月16日生效。他表示，警方原本以為國會外的示威抗議屬言論自由的範疇，沒想到會爆發暴力攻擊，也是他從警30年生涯中從未經歷過的事件。

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示威者被趕出國會後，仍聚集在國會大廈外沒有離去。裴洛西則宣佈今晚將復會，繼續處理認證總統選舉結果的程序；參議院將在晚間8時繼續開會。

▲華府暴動。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電整理報導，美國國會6日召開聯席會議，就大選認證選舉人團結果，然而川普支持者闖入國會大廈，議員們紛紛撤離或就地掩蔽，安全人員將主持會議的副總統潘斯和眾議院議長波洛西暫時帶離議場。

上千名示威群眾湧進國會，數十人持槍與高舉南方邦聯戰旗，他們甚至一度佔領主席台，大吼「川普贏得這場選舉」；警方持械戒備，現場瀰漫催淚瓦斯，一名女性示威者胸部中彈。

▲川粉衝入國會大廈內。（圖／路透）

CNN記者柯林斯指出，這是美國國會大廈自1814年以來首度被闖入破壞，英國人曾在1812年攻擊國會大廈並縱火。華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）隨即宣布，哥倫比亞特區自當地時間6日傍晚6時起實施宵禁。

▲執法人員持槍與試圖闖入議場的示威者對峙。（圖／達志影像／美聯社）

由於川普曾在會議開始前，現身支持者在白宮的集會現場，稱「我們舉辦了一場被偷走的選舉，這是一場不正當的選舉」，喊話要他們奮戰到底、遊行至國會山莊等，被視為是煽動川粉暴動。社群網站Twitter、Facebook與Instagram宣布，將封鎖川普帳號24小時。

前總統歐巴馬（Barack Obama）發出聲明，直言「歷史將會記載今天在國會大廈所發生的暴力事件，這是由持續以毫無根據理由針對合法大選結果扯謊的現任總統所煽動，此時此刻是我國的一大侮辱」。

▲現場十分混亂。（圖／路透）

川普連續推文呼籲，「請支持國會警察與執法人員，他們是站在我們美國這一邊的，保持和平！」、「要求國會大廈內的所有人保持和平，拒絕暴力，我們是尊重法律與秩序的一群。」

眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)推文呼籲，立即停止。共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)推文稱，這不是愛國表現，這是第三世界國家式的反美無政府狀態。克魯茲也在推特表示，無論有多高昂的熱情，暴力行為不可接受。

白宮進入戒備狀態，並於7日晚間首度對華府暴動一事表示譴責。發言人麥克納尼表示，川普和所有行政團隊均強力譴責暴動，但她不願接受媒體提問，簡單發表聲明後便離開。

▲川普支持者攻入國會大廈，拜登發表演說為美國祈禱。（圖／路透）

拜登當日下午在德拉瓦州總部針對國會情勢發表簡短演說。他指出，闖入國會的做法是一場暴動和混亂，幾乎觸及「煽動叛亂」（sedition），必須馬上停止其行為。

競選訴求力求重新團結美國民心的拜登，重話抨擊闖入國會的川粉是「暴民」（mob），要求立刻撤退，並呼籲川普除了在推特發文，應該要發表全國電視講話，履行自己對國家的誓言並捍衛民主，要求支持者解散。

▲警民發生衝突。（圖／路透）

在警方強勢介入、使用催淚瓦斯與閃光彈等手段清場後，美國聯邦參眾兩院的糾儀長宣布「國會安全了」。華盛頓特區市長發言人表示，在國會大廈抗議衝突事件後，警方當晚共逮捕68人，包括以下指控：5人因擁有非法槍支被捕；2人因非法擁有其他武器被捕；25人因違反宵禁並非法進入國會大廈被捕；36人因違反宵禁而被捕。

在形勢一片混亂之際，裴洛西當地時間7日凌晨宣布，民主黨籍拜登與賀錦麗拿下306張選舉人票，成為美國第46任正副總統。對此，總統川普現已發出聲明，承諾會把政權有序移交給拜登。

▲美國國民兵進駐華府。（圖／路透）

對於這場混亂，臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）7日出手，宣布臉書將「無限期」封鎖川普的臉書帳號和Instagram帳號，期間不能張貼任何新貼文。他表示，至少要等到拜登正式入主白宮後，才有可能解封。

另外，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），7日要求副總統潘斯和內閣即刻援引美國憲法第25修正案，以川普喪失履行總統職權和責任為理由，即刻將他趕出白宮。舒默說，如果內閣拒絕，國會將再次提出彈劾案。

美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）今天表示，在美國國會大廈遭到攻擊後，她將辭去職務，稱這次攻擊「深深困擾著我，我根本無法置之不理」。美聯社指出，這是川普政府中以辭職表達抗議的最高階成員。