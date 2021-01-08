「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑！　被截圖狂傳罵翻

▲一名男教師在臉書的言論受到公審。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

阿根廷梅賽迪斯一所中學的語言老師巴爾巴拉（Sebastián Barbará）已任教10年，他去年12月底在臉書發文說「丁字褲的顏色不重要，想及格就別穿內褲來老師家」，雖然PO出沒多久就刪文，但仍被同事截圖轉傳，引起大量輿論抨擊，目前教育當局已立案調查。

《阿根廷國家報》（LA Nacion）報導，巴爾巴拉日前在私人臉書發文表示，「女孩們，新年時丁字褲的顏色不重要，想及格就別穿內褲來老師家」，該言論被同事截圖流出後，不少謾罵的言論就湧入巴爾巴拉的臉書。

▲巴爾巴拉的貼文內容。（圖／翻攝自阿根廷國家報）



面對一片罵聲，巴爾巴拉把該則貼文刪除，說願意為此事道歉，並解釋這只是朋友間的一個玩笑，再說他的PO文只有好友能看見，也相信學生們會比任何人都了解他，而且這不是他原創的言論，是從別處看到轉發的，「相信大家可以分出幽默與現實的差別」，認為會掀起這麼大的風波，和網路上的「狂熱主義」（fanatismo）有關。

但該事件仍受到當地教師工會及女權團體發表抗議聲明，梅賽迪斯教師培訓學院（ISFD）與科連特省（Corrientes）教育廳也開啟調查。ISFD所長科斯洛斯基（Lucia Koslowsky）表示，「我們尊重每個人的想法，但擔心會把心裡想的化為行動」，「所有人都該思考什麼內容適合公開發表，有時候光道歉是不夠的」。

REPUDIAMOS EL MACHISMO Desde COLECTIVA MERCEDES, manifestamos nuestro enérgico repudio ante el posteo sexista... 由 Colectiva Mercedes 發佈於 2021年1月2日 星期六

▲事件受到當地許多團體重視。（圖／翻攝自臉書／Colectiva Mercedes）



教師工會也聲明指出，「該言論充滿性別歧視與性別暴力，應該接受更積極的限制」，並稱將針對巴爾巴拉是否在教學過程中透過包括恐嚇等手段，對學生有性別歧視的偏差行為進行調查，「他那番話已經羞辱了他過去、現在與未來的女學生」。

梅賽迪斯人權協會（La Asociación por los Derechos Humanos de Mercedes）也聲明強調，這些言論不只利用了職位上的優勢，更充滿仇恨、厭女的心理、言語暴力，「絕不能當作是在開玩笑」。