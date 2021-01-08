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參院民主黨大老講話了…要求動用憲法第25修正案　讓川普立刻下台

▲▼舒默（Chuck Schumer）。（圖／路透）

▲參議院民主黨領袖舒默。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），7日要求副總統潘斯（Mike Pence）和內閣即刻援引美國憲法第25修正案，以川普喪失履行總統職權和責任為理由，即刻將他趕出白宮。舒默說，如果內閣拒絕，國會將再次提出彈劾案。

挺川普示威者6日衝入國會大廈，與執法人員爆發激烈衝突，事件共造成4人死亡，震驚國際社會。外界紛紛將責任歸咎於川普，譴責他惡意煽動支持者情緒，引爆國會議員怒火。

舒默發表聲明說，「昨天在美國國會大廈發生的事件，是一場由總統煽動起來的暴動。這位總統不應該再繼續任職。」舒默說，「最快，最有效的方式，是由副總統援引憲法第25修正案，將總統免職。」

根據美國憲法第25修正案第四款條文，當總統喪失履行職責能力時，允許副總統和內閣提交書面聲明，聲稱總統已經不能夠履行總統職務的權力和責任，然後由副總統「立即作為代理總統，承擔總統職務的權力和責任」。

舒默說，如果副總統和內閣拒絕行動，國會將再次展開彈劾總統，讓川普提早下台。

川普的任期剩下最後倒數兩周，但在國會事件發生後，越來越多議員警告，川普若繼續待在白宮橢圓辦公室，很可能還會進一步侵蝕美國民主制度。

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