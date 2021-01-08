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妹妹又癢又濕黏！細菌狂鑽「保護力直直落」快吃3營養素補救

文／華人健康網

私密處反覆感染，又癢又濕黏好難受？女性朋友想要遠離陰道感染不適，到底該怎麼做才對？專家表示，想要當個清爽美眉，除了注意私處的清潔衛生外；透過適當的飲食來提升陰部免疫力、維持弱酸性環境，就是防止細菌、黴菌舉兵來犯，杜絕惱人陰道炎的好方法！

不想飽受私密處感染糾纏？3大生理階段要特別當心

台灣預防保健協會理事長趙順榮藥師表示，在健康狀態下，女性陰道內存會存在一些優質的乳酸菌叢，讓私密處維持在pH值3.8～4.2的弱酸性環境。形成天然防護屏障，來抑制致病菌過度繁殖，進而預防私密感染及老化的出現。

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值得注意的是，當女性朋友面臨生理期、懷孕期、更年期3階段時，體內荷爾蒙的變化將會造成陰道、泌尿道內的酸鹼值及正常菌叢生態隨之改變。使得原先的天然屏障消失、減弱，導致病菌容易孳生。

倘若，婦女朋友又未妥善留意私密處的通風與清潔，就容易使嗜鹼性病原菌過於活躍；當而體內原生乳酸菌叢無法抵禦外來壞菌時，就容易產生私密處感染、搔癢等困擾找上門。

想要有效預防陰道炎反覆發作，如何維持陰道健全的微生態環境，讓私密處保持弱酸性非常重要！

想要有效預防陰道炎反覆發作，如何維持陰道健全的微生態環境，讓私密處保持弱酸性非常重要！

預防陰道炎上身有訣竅！吃對3營養素，保護「小妹妹」有一套

想要有效預防陰道炎反覆發作，如何維持陰道健全的微生態環境，讓私密處保持弱酸性非常重要！趙順榮藥師強調，除了落實良好的生活和衛生習慣，盡可能穿著棉質內褲、避免穿著不透風的緊身褲、非生理期盡量不用衛生棉墊；以及規律運動、壓力調適外。透過正確的飲食習慣，來提升陰部免疫力，也是女性朋友日常保健的好選擇。

至於日常飲食到底該怎麼吃才正確？趙順榮藥師指出，除了養成均衡飲食、多吃天然新鮮蔬果的習慣，女孩們平時不妨可適度加強下列3大類營養素的攝取，對於保護「小妹妹」健康也有一定的益處：

營養素1／維生素B群：

維生素B群除了有供應細胞氧化、還原的作用；人體內抗體、白血球的製造也少不了它們的存在。尤其是維生素B2、維生素B5、維生素B6，以及葉酸和維持細胞黏膜健康、製造抗體等免疫功能更是息息相關。因此，適量補充維生素B群，確實有提升免疫力、增加體內抗體；進而預防陰道感染的作用。譬如，燕麥片、糙米、堅果類、豆類、豬瘦肉等就是不錯的選擇。

營養素2／花青素：

適度補充天然青花素（濃酸單寧酸）成分，也是有效保護私密處健康的好選擇。趙順榮藥師表示，而在眾多紫紅色蔬果中，滋味微帶酸甜的蔓越莓，就是不錯的獲取來源。

根據實驗室研究報告顯示，蔓越莓的果子含有其他水果少見的A 型初花青素，其化學結構可以抑制大腸桿菌附著於膀胱黏膜，進而減少泌尿道感染的復發。

根據實驗室研究報告顯示，蔓越莓的果子含有其他水果少見的A 型初花青素，其化學結構可以抑制大腸桿菌附著於膀胱黏膜，進而減少泌尿道感染的復發。

蔓越莓中獨特的苯甲酸成分經過人體消化後，不僅會以馬尿酸形式排入尿液，幫助酸化尿液、抑制細菌生長。最重要的是，根據實驗室研究報告顯示，蔓越莓的果子含有其他水果少見的A 型初花青素（trimeric A-typeproanthocyanidins），其化學結構可以抑制大腸桿菌附著於膀胱黏膜，進而減少泌尿道感染的復發。

而且除了大腸桿菌之外，對於其他常見造成泌尿道感染的細菌，譬如，變形桿菌（proteus）、腸球菌及葡萄球菌也都有抑制效果。此外，2011年的研究更發現，適度服用蔓越莓約可減少43％的泌尿道感染復發次數，適度服用對女性私處保健好處多多。

營養素3／各式乳酸菌、益菌：

想要維護女性私密處健康，關鍵就在於維持弱酸性的陰道環境。因此，如何養好位於女性陰道中，能殺死壞菌、維持生態平衡的優質乳酸菌叢非常重要。

除了避免灌洗陰道、不要使用含有香味的肥皂清洗私密處，以免破壞會陰部的上皮細胞免疫力；日常生活中，不妨可適度食含有豐富乳酸菌的優格、優酪乳等食物，來補充人體必須的乳酸菌成份，就是促進乳酸分泌、維持私密部位健康的另一方式。

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