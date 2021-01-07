暴民川粉超恐怖！台裔眾議員「躲密室5小時」　偷發推文道別家人

▲台裔眾議員孟昭文（Grace Meng）回憶暴民闖入國會大廈的恐怖場景。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國華府挺川普遊行演變為暴動，大批暴民川粉闖入國會大廈，台裔的民主黨紐約州眾議員孟昭文（Grace Meng）接受CNN訪問時，回憶起暴民闖入國會大廈時的恐怖場景，直言非常令人恐懼（very frightening）。

孟昭文接受CNN節目《New Day》連線訪問時表示，她躲眾議院內一處密閉的房間內，意識到暴亂分子其實就在門外，她甚至將家具堵在門口，躲在裡面等了5個小時。孟昭文在混亂當中，還在推特發了一條推文，向家人道別。

▲川普支持者聚集國會大廈，引發暴動。（圖／路透社）



孟昭文說，「我給他們（家人）發訊息，然後快速打了一通電話，我不敢太大聲說話，我不得不關掉電燈、關掉任何聲音，我只能看著轉到靜音的電視，發訊息給他們說，我愛他們」。

▲孟昭文完全沒有預期，暴民川粉會攻入國會大廈。（圖／路透）



孟昭文強調，對於暴民能夠突破國會大廈，感到相當驚訝，她完全沒有預期，暴民能夠在這麼短的時間，闖入眾議院，他們滲透進入國會大廈的速度，也超乎預期。

孟昭文感嘆，「川普總統什麼都沒做，直到告訴這些人離去並且保持和平，但是早就為時已晚」。

▲孟昭文痛批川普煽動群眾的舉動，令人無法接受。（圖／路透）



孟昭文痛批川普，這個總統這些危險的言行，還有煽動群眾的這些舉動，對於國會的議員到雇員，甚至整個公眾，都令人無法接受，「必須作出一些行動，清楚的表達出這些操弄的行為，都是錯誤的。」

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